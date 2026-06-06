Un post Facebook affirmant que Naef Immobilier soutenait une pétition contre les cloches de vaches à Lucens (VD) a enflammé les réseaux sociaux. La régie dément formellement et dénonce une fausse information ayant provoqué des attaques hostiles.

Une régie aurait créé une pétition anti cloches de vaches... Mais tout est faux!

Une régie aurait créé une pétition anti cloches de vaches... Mais tout est faux!

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

En Suisse, pas touche aux symboles, surtout pas les cloches de nos belles vaches. A Lucens, dans le canton de Vaud, une publication Facebook a déclenché une vive polémique ces dernières heures. Son auteur affirmait qu’une affiche placardée sur la porte d’un immeuble invitait les locataires à signer une pétition contre les nuisances sonores provoquées par les cloches d’un troupeau situé près de la voie ferrée.

Dans son message, très relayé et chargé en emojis de colère, l’internaute s’en prenait directement à la gérance Naef Immobilier, affirmant que la régie était derrière cette démarche. Le post défendait les agriculteurs et les traditions rurales, tout en affirmant que les personnes qui se plaignaient feraient mieux «d’aller vivre en ville».

Mais la publication a rapidement dérapé. Le post, partagé notamment sur le groupe «T'es d'Yverdon si» avant d'être retiré, a été largement commenté. Plusieurs internautes ont ciblé de soi-disant «étrangers» qui ne respecteraient pas les coutumes suisses. Le post initial évoquait lui-même le fait que «75%» des locataires seraient étrangers, alimentant une vague de réactions hostiles.

Naef dément catégoriquement

Contactée, la régie Naef Immobilier dément formellement être à l’origine de cette pétition. Dans une prise de position partagée sur Facebook, l’entreprise affirme avoir pris connaissance d’une publication «diffusée sur les réseaux sociaux» selon laquelle elle aurait préparé ou soutenu une pétition visant à supprimer les cloches de vaches présentes dans un quartier de Villeneuve, à Lucens.

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«Nous démentons formellement cette information», écrit Naef Immobilier. La régie assure qu’elle «n’est à l’origine d’aucune pétition de ce type», qu’elle «n’a participé à aucune démarche en ce sens» et qu’elle «n’a mandaté personne pour agir en son nom». Selon l’entreprise, les personnes à l’origine de cette initiative sont «totalement étrangères» à sa société.

«Des accusations dénuées de tout fondement»

Naef Immobilier regrette que cette information ait été relayée sans vérification préalable. La régie affirme que cette publication a engendré «de nombreuses réactions hostiles» à l’encontre de l’entreprise et de ses collaborateurs.

«Plusieurs personnes ont pris contact avec nous ou se sont exprimées publiquement sur la base d’accusations dénuées de tout fondement», poursuit la régie, qui condamne «fermement la diffusion d’informations inexactes ainsi que les attaques et propos injurieux qui en découlent».

Pour Naef, le problème ne réside pas dans le débat autour des cloches de vaches, mais dans la propagation d’une information fausse. «Le débat d’opinion est légitime, la propagation de fausses informations ne l’est pas», insiste l’entreprise. Elle se dit attachée «au dialogue, à la coexistence harmonieuse des usages et au respect des traditions locales».

La régie invite désormais chacun à faire preuve de responsabilité avant de partager des informations sur les réseaux sociaux. Elle indique aussi se réserver le droit «d’entreprendre toute démarche utile» afin de protéger sa réputation et celle de ses collaborateurs contre la diffusion d’allégations fausses ou trompeuses.