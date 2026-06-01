Donald Trump Jr. se rend à Zurich pour rencontrer des chefs d’entreprise. En apparence, cette visite semble banale. Mais elle renvoie à l’une des principales critiques adressées à la famille Trump: le mélange entre pouvoir politique et intérêts privés.

Chiara Schlenz

Lorsque Donald Trump Jr. franchira jeudi les portes de la Zunfthaus zur Saffran, à Zurich, ce ne sera pas seulement le fils du président américain qui se rendra en Suisse. C’est aussi l’un des hommes d’affaires les plus influents de l’univers Trump. Son rôle illustre d’ailleurs une critique de plus en plus fréquente à l’encontre de l'administration Trump.

Officiellement, Donald Trump Jr. participe à la «Global Economic Roundtable», une rencontre exclusive révélée par «Finews». Derrière des portes closes, des investisseurs, des chefs d’entreprise et des grands noms de la finance doivent discuter des risques géopolitiques, des flux de capitaux et de l’avenir de l’économie mondiale. Peu d’invités sont aussi proches du pouvoir américain que le fils du président. Sa présence suscite donc un grand intérêt.

Qui sera présent?

L’événement est organisé par Davos Lodge, un réseau destiné aux élites économiques et politiques. Sous la devise «Who Shapes the Global Economy?», des invités triés sur le volet se retrouveront pour une table ronde, puis un dîner privé.

Parmi les participants annoncés figurent notamment John Koudounis, patron du gestionnaire de fortune Calamos Investments, Anil Mohta, directeur financier de DP World, Felippe Velloso, cadre chez Bloomberg, l’entrepreneur égyptien Shafik Gabr, l’investisseur immobilier tchèque Luděk Sekyra et Mohamed Marshall, président de l’autorité portuaire du Somaliland.

Pourquoi Zurich?

Cette visite arrive à un moment stratégique pour Donald Trump Jr. Alors que son père est de retour à la Maison-Blanche, l’empire familial poursuit son expansion à l’international. La Trump Organization prévoit de nouveaux projets de luxe en Arabie saoudite, au Qatar, à Oman et aux Emirats arabes unis. Dans le même temps, Donald Trump Jr. et son frère Eric investissent dans les cryptomonnaies, les technologies, les drones ou encore les matières premières.

Pour développer ces activités, il faut des capitaux, des investisseurs et des contacts. Or, c’est précisément ce type de profils que Donald Trump Jr. retrouvera jeudi à Zurich. L’événement réunira des représentants de grandes sociétés d’investissement, des groupes d’infrastructure et des entrepreneurs internationaux. Autrement dit, des acteurs capables de financer des projets, de négocier des partenariats ou d’ouvrir l’accès à de nouveaux marchés.

Officiellement, la rencontre doit permettre de discuter de ceux qui façonnent l’économie mondiale. Mais pour Donald Trump Jr., elle représente aussi une occasion de renforcer son réseau international.

L'empire familial profite des décisions politiques

Pendant que Donald Trump dirige les Etats-Unis depuis la Maison-Blanche, son fils aîné pilote, avec son frère Eric, une large partie de l’empire familial. En parallèle, Donald Trump Jr. développe activement son propre réseau dans des secteurs qui peuvent bénéficier de décisions politiques.

Son engagement dans la start-up Vulcan Elements, spécialisée dans les matières premières, fait particulièrement polémique. L’an dernier, l’entreprise a obtenu une promesse de prêt de 620 millions de dollars de la part du Pentagone. Des recherches de ProPublica ont ensuite révélé que ce financement aurait été traité en interne comme une priorité de la Maison-Blanche. La société d’investissement de Donald Trump Jr. était déjà entrée au capital de Vulcan Elements à ce moment-là.

Les critiques dénoncent un conflit d’intérêts évident. La famille du président gagne de l’argent grâce à des entreprises susceptibles de profiter directement de décisions prises par le gouvernement américain. Donald Trump Jr. est aussi présent sur le marché en plein essor des drones. Il a investi dans plusieurs entreprises qui pourraient bénéficier des programmes d’armement et de technologie du gouvernement américain, dont les montants se chiffrent en milliards de dollars.

La nouvelle monnaie de Trump

L’évolution la plus frappante concerne toutefois les cryptomonnaies. Donald Trump Jr. investit désormais dans des entreprises actives dans les actifs numériques, les produits financiers liés aux cryptos et les «marchés prédictifs». Sur ces plateformes, les utilisateurs misent sur l’issue d’événements politiques ou économiques.

Il conseille notamment Kalshi et Polymarket. Dans le même temps, sa société d’investissement 1789 Capital a pris une participation dans Polymarket. Pour les spécialistes de l’éthique, cette proximité avec le président pose plusieurs questions. Qui profite réellement des décisions politiques? Et qui cherche à acheter de l’influence en s’associant au nom Trump?

Pour de nombreuses entreprises, le patronyme Trump est devenu un modèle commercial à part entière. Depuis la victoire électorale de son père, Donald Trump Jr. a rejoint toute une série de sociétés comme administrateur, conseiller ou investisseur. Un journaliste de «Forbes» l’a récemment résumé ainsi: «Celui qui cherche les faveurs du gouvernement a une raison évidente de faire monter le fils du président à bord.»