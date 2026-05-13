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Le Conseil fédéral a tranché
Ruag va aider à moderniser la surveillance aérienne suisse

Le Conseil fédéral renforce l'implication de Ruag dans le projet RLE@NDP, visant à moderniser la surveillance aérienne suisse. Cette décision, prise mercredi, garantit le respect des délais et du budget pour remplacer le système Florako obsolète.
Publié: 13:03 heures
Ruag participera davantage au projet de surveillance aérienne Florako.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Ruag sera davantage associée au projet de modernisation de la surveillance de l'espace aérien RLE@NDP, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Cela permettra de respecter le calendrier et le budget du projet de remplacement du système Florako.

L'entreprise d'armement apportera son appui au Département fédéral de la défense (DDPS) dans la préparation de la solution technique. Ruag a déjà mis à disposition la plateforme de test et de référence. Il semble pertinent de poursuivre la collaboration pour les étapes suivantes, a précisé le gouvernement.

Cette association permet à la fois de respecter le calendrier initial et le budget et de minimiser les restrictions nécessaires au niveau des fonctionnalités.

Mesures correctrices

Le système Florako sert à la détection des aéronefs civils et militaires, ainsi qu’à la conduite des opérations des Forces aériennes suisses. Obsolète, il doit être remplacé par le projet RLE@NDP (ex-C2Air) qui s'inscrit lui-même dans le programme Air2030. Ce projet est l'un des sept dossiers du DDPS qui accusait un retard.

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Le Conseil fédéral a déjà pris d'autres mesures correctrices pour maintenir le calendrier autant que possible et respecter le budget. Il prévoit de négocier avec les fournisseurs en ce sens. L'entreprise Thales a formulé une offre au DDPS en février, en cours d'examen.

Le Département reconnaît que les travaux prévus cette année se trouvent sur un «chemin critique». S'il rappelle qu'il était conscient des risques pris, il explique dans un communiqué que durant «cette phase, même de légers retards peuvent avoir un impact direct sur l’ensemble du projet et sur la date de mise en service».

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