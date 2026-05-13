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Et le coût augmente!
Le retard de livraison du système Patriot s'allonge encore

La livraison du système américain Patriot à la Suisse accuse un nouveau retard: cinq à sept ans au lieu de quatre à cinq ans, selon Berne. Les coûts pourraient également augmenter, mais Washington reste flou.
Publié: 12:46 heures
La Suisse redoute jusqu’à sept ans de retard pour ses Patriot américains.
Photo: IMAGO/Björn Trotzki
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ATS Agence télégraphique suisse

La perspective d'un système américain Patriot sur sol suisse devient de plus en plus lointaine. La Suisse table désormais sur un retard de livraison de cinq à sept ans, contre les quatre à cinq ans annoncés par Washington. Berne est maintenue dans le flou sur les prix.

«En février 2025, les Etats-Unis ont estimé que la livraison serait reportée de quatre à cinq ans, écrit le gouvernement dans un communiqué mercredi. Dans l’intervalle, la Suisse a indiqué qu’en raison de la guerre au Proche et Moyen-Orient, il faudrait compter sur un retard de cinq à sept ans et sur une augmentation des coûts.»

Plusieurs options américaines

Les Etats-Unis ont présenté à la Suisse des options. Le Département fédéral de la défense doit encore les examiner. Mais une chose est sûre: les solutions proposées entraîneront toutes «des retards de livraison et coûts supplémentaires considérables».

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Washington ne donne toutefois aucun chiffre concret. La Suisse continue donc de bloquer les paiements du système tant qu'elle n'aura pas obtenu d'informations précises, écrit le Conseil fédéral.

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