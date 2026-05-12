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Des incients mineurs
Les cas de l'assurance militaire suisse en hausse en 2025

En 2025, l’assurance militaire suisse a enregistré 51'230 nouveaux cas, soit une hausse de 3,3% par rapport à 2024. Plus des deux tiers des cas concernent des incidents mineurs, selon la Suva.
Publié: 09:07 heures
L'entrée du siège social de SUVA à Lucerne le 18 juin 2021. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'assurance militaire, qui fête cette année ses 125 ans, a enregistré en 2025 51'230 nouveaux cas, soit une hausse de 3,3% par rapport à 2024. Plus des deux tiers des cas étaient mineurs.

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Les maladies ont représenté la majeure partie des nouveaux cas (81%), tandis que 19% concernaient des accidents, a annoncé lundi dans un communiqué la Suva, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui gère depuis 2005 l'assurance militaire comme une assurance sociale autonome, avec une comptabilité distincte.

L'assurance militaire assure depuis 1901 la couverture des personnes en service et leur apporte une aide en cas de maladie ou d'accident. Alors qu'elle se limitait à l'origine à la protection des militaires, le cercle des assurés a été élargi en 1967 aux membres de la protection civile. Plus tard, les participants aux cours «Jeunesse et Sport» ont été ajoutés, puis les forces d'intervention dans la promotion de la paix et l'aide en cas de catastrophe, ainsi que, en 1996, les personnes effectuant un service civil.

Ni franchise ni quote-part

Dans le paysage suisse des assurances sociales, l'assurance militaire occupe une place particulière, car elle ne repose pas sur le principe habituel de l'assurance «prestation contre paiement de primes», explique la Suva dans le communiqué.

Il s'agit, poursuit la Suva, plutôt d'une assurance responsabilité civile de la Confédération, qui est responsable des dommages survenant pendant le service. Cela signifie pour les assurés qu'il n'y a pas de franchise ni de quote-part, ajoute la caisse nationale d'assurance.

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