DE
FR

Baisse d’effectifs
Une alliance s'oppose à une loi «néfaste» pour le service civil

Un durcissement du service civil pourrait priver la Suisse de 40% de ses civilistes, selon l'alliance «Non à la loi sur le service civil». Les secteurs clés comme les EMS et les écoles seraient particulièrement touchés.
Publié: 09:42 heures
Des opposants alertent sur une baisse massive des effectifs du service civil en Suisse.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un durcissement de l'accès au service civil serait néfaste pour la Suisse, avance mardi l'Alliance «Non à la loi sur le service civil». Les civilistes viendraient à manquer dans des domaines essentiels comme les EMS, les écoles, ou dans l'environnement.

Le service civil intervient là où il manque du personnel. Mais, avec la réforme, il perdrait 40% de ses effectifs. Il faut s'attendre à des défis majeurs pour les cantons et les communes, selon Civiva, le GsSA et la gauche.

Les civilistes sont également essentiels en temps de crise. Ils ont été d'un soutien indispensable pendant la crise du Covid et l'invasion de la Russie en Ukraine. Les durcissements exigés par les initiants sont inutiles et discriminatoires, aux yeux des opposants. Ils sont contraires à la Constitution et au droit international public et ne permettent pas de renforcer les effectifs de l'armée. La Suisse se prononce le 14 juin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus