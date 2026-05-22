Les cantons suisses appuient une hausse de 0,8 point de la TVA sur dix ans pour financer l'armée. La Conférence intergouvernementale demande aussi d'explorer d'autres options. Les citoyens peuvent donner leur avis jusqu'à fin mai.

Les cantons acceptent la hausse de la TVA pour l'armée

Les cantons acceptent la hausse de la TVA pour l'armée

AFP Agence France-Presse

Les cantons se prononcent en faveur d'une augmentation de la TVA au profit de l'armée. La Conférence intergouvernementale «Armée, protection civile et sapeurs-pompiers» demande parallèlement que soient examinées différentes options pour le financement des dépenses d'armement.

La Conférence soutient en principe l'augmentation de 0,8 point de la TVA sur dix ans proposée par le Conseil fédéral. Les recettes ainsi générées serviront à financer des projets d'armement. Les personnes intéressées ont jusqu'à fin mai pour faire part de leurs commentaires.

Mais alternatives souhaitées

Comme il n'est pas certain que ce projet recueille une majorité au Parlement et lors d'un référendum, la conférence insiste toutefois pour que des solutions de financement alternatives soient explorées, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

Lors de son assemblée plénière, la Conférence gouvernementale a encore demandé au ministre de la défense Martin Pfister de lui présenter les projets d’armement en cours. Elle a pris connaissance avec regret des «nombreux projets sous-financés dans l'armée et la protection de la population».