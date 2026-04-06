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Deux Français arrêtés
Une BMW volée percute un lampadaire en Argovie

Deux voleurs français âgés de 17 et 38 ans ont dérobé une BMW dans un garage à Turgi (AG). Ils ont été arrêtés alors qu'ils cheminaient à pied après avoir percuté un lampadaire.
Publié: 13:00 heures
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Après avoir percuté un lampadaire, ils ont été arrêtés alors qu'ils cheminaient à pied. (Image d'illustration)
Photo: Thomas Meier
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux voleurs de voitures venus de France ont cambriolé une garage à Turgi (AG) dans la nuit de dimanche à lundi et ont pris la fuite avec une BMW volée. Ils n’ont pas été très loin: après avoir percuté un lampadaire, ils ont dû continuer à pied et ont été arrêtés.

Les suspects sont deux hommes âgés de 17 et 38 ans, a indiqué lundi la police argovienne dans un communiqué. Les forces de l’ordre ont retrouvé le véhicule volé endommagé sur la route. Les deux Français avaient auparavant dérobé la voiture dans un garage à Turgi. Ils avaient forcé le portail avec un véhicule et s’étaient ensuite enfuis avec la BMW.

Vols de voitures à la pelle

Les garages et commerces automobiles dans le canton d’Argovie sont victimes depuis plusieurs mois de vols de voitures, a ajouté la police cantonale. Les auteurs sont souvent de jeunes Français, recrutés pour ces vols via les réseaux sociaux.

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En Suisse, ils volent généralement une ou plusieurs voitures pour rejoindre le plus rapidement possible la France. Lors de leur fuite, les voleurs prennent de grands risques et provoquent souvent des accidents – principalement parce qu’ils ont peu d’expérience de conduite, précise la police.

Face à ce phénomène, également observé dans d’autres cantons, la police argovienne affirme vouloir agir désormais avec tous les moyens disponibles.

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