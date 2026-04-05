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Cambriolage spectaculaire
Un Français arrêté en flagrant délit de vol de voiture en Argovie

Dimanche, un cambrioleur pris en flagrant délit a percuté une voiture de police en Argovie. Un suspect de 18 ans a été arrêté, tandis que les autres ont réussi à s'échapper.
Publié: 05.04.2026 à 17:45 heures
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Dernière mise à jour: 05.04.2026 à 17:51 heures
Un Français de 18 ans a été arrêté par la police argovienne. (Image d'illustration)
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ATS Agence télégraphique suisse

Dimanche matin, un Français de 18 ans a été surpris en flagrant délit lors d'un cambriolage dans un concessionnaire automobile à Uerkheim, en Argovie. Plusieurs autres personnes ont réussi à s'enfuir à l'arrivée de la police.

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Le cambriolage a été signalé à la centrale d'appels peu après 4h, a indiqué la police cantonale argovienne. Lorsque la première patrouille est arrivée sur les lieux quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre ont constaté qu'un cambriolage avait eu lieu dans le concessionnaire automobile.

Avant même que les agents aient pu inspecter le bâtiment, l'un des cambrioleurs est monté dans un véhicule, a reculé à travers la porte du garage et a percuté un véhicule de police qui s'y trouvait.

Le cambrioleur présumé a ensuite pris la fuite à grande vitesse. Selon la police, plusieurs patrouilles se sont lancées à la poursuite du véhicule en fuite. Celui-ci n’a toutefois pas pu être arrêté.

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