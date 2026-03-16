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Trois hommes arrêtés
Une série de cambriolages dans huit cantons enfin élucidée

Une série de 42 cambriolages dans des fermes a été élucidée par la police bernoise. Trois suspects avaient sévi dans huit cantons, dont trois romands.
Publié: 16:01 heures
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La police bernoise a élucidé une série des plus de quarante cambriolages.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale bernoise a élucidé une série de plusieurs dizaines de cambriolages d'exploitations agricoles et de magasins de ferme dans huit cantons. Trois hommes ont reconnu les faits.

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Ils sont notamment soupçonnés d’avoir forcé des distributeurs automatiques de lait ou les caisses des magasins de ferme pour voler principalement du numéraire. Au total, ils ont amassé un butin dépassant 10’000 francs.

42 infractions commises

Un des prévenus est soupçonné d’avoir commis une série de 42 infractions dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Soleure, Bâle-Campagne, Argovie et Lucerne entre mars et octobre 2025. Quant aux deux autres prévenus, ils étaient partiellement impliqués, ont indiqué lundi les autorités judiciaires bernoise et la police. Les dégâts se chiffrent à plus de 115’000 francs.

Le 15 octobre 2025, informée qu’un distributeur automatique de lait venait d’être forcé à Neuenegg (BE), la police a interpellé puis arrêté deux suspects. Les investigations ont permis de faire le lien entre les auteurs et d’autres infractions ainsi que d’appréhender un troisième auteur présumé.

Deux des prévenus ont atteint leur majorité dans le courant de la série d’infractions. Le troisième était mineur durant toute la période en question.

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