Six cambriolages au total
Quatre auteurs interpellés après des vols d'armes

Quatre suspects ont été arrêtés après plusieurs cambriolages dans le canton de Fribourg en novembre 2025. Des armes, munitions, vélos et une trottinette électrique ont été retrouvés par la police cantonale fribourgeoise.
Publié: il y a 24 minutes
1/2
Les quatre hommes avaient commis six cambriolages au total dans des caves et habitations.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Quatre suspects ont été interpellés récemment à la suite de plusieurs cambriolages survenus début novembre 2025 dans le canton de Fribourg. Des armes à feu, des munitions, des vélos et une trottinette électrique avaient été dérobés.

Les quatre hommes avaient commis six cambriolages au total dans des caves et habitations dans les communes de Grolley, Dompierre et Avry-sur-Matran.

Il s'agit d'un Français de 25 ans, de deux Suisses de 19 ans et d'un Portugais de 17 ans. Certains de ces prévenus sont également impliqués dans une quinzaine de vols perpétrés dans le canton de Vaud. Le jeune homme de 17 ans sera dénoncé au Tribunal des mineurs, les trois autres cambrioleurs au Ministère public.

Le vélo, la trottinette électrique et la plupart des armes ont été retrouvés, indique lundi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

La police fribourgeoise rappelle que les armes doivent être conservées sous clé et ne doivent être ni visibles, ni accessibles à des tiers non autorisés. Il est aussi primordial de conserver séparément l'arme, les munitions et la culasse.

