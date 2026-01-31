DE
FR

Enquête en cours
Trois suspects français arrêtés après un cambriolage à Botterens

Trois Français âgés de 20 à 26 ans ont été arrêtés samedi après un cambriolage à Botterens (FR). La police les a interceptés après une alarme et une fuite en voiture. Une enquête est en cours.
Publié: 19:37 heures
Trois jeunes hommes ont été arrêtés après un cambriolage à Botterens.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Trois Français âgés de 20, 23 et 26 ans ont été interpellés samedi à la suite d'un cambriolage à Botterens (FR). Auditionnés, les auteurs ont reconnu leur implication. Ils ont été placés en arrestation provisoire, a indiqué la police fribourgeoise.

La police est intervenue vers 04h40 après le déclenchement d'une alarme pour effraction. Un dispositif a été mis en place dans le secteur et deux individus ont été interpellés à proximité du domicile cambriolé. Un troisième qui avait pris la fuite à bord d'un véhicule a été arrêté un peu plus tard après avoir terminé sa course dans un champ.

Les auteurs présumés seront dénoncés au Ministère Public. Une enquête est en cours.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus