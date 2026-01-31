ATS Agence télégraphique suisse
Trois Français âgés de 20, 23 et 26 ans ont été interpellés samedi à la suite d'un cambriolage à Botterens (FR). Auditionnés, les auteurs ont reconnu leur implication. Ils ont été placés en arrestation provisoire, a indiqué la police fribourgeoise.
La police est intervenue vers 04h40 après le déclenchement d'une alarme pour effraction. Un dispositif a été mis en place dans le secteur et deux individus ont été interpellés à proximité du domicile cambriolé. Un troisième qui avait pris la fuite à bord d'un véhicule a été arrêté un peu plus tard après avoir terminé sa course dans un champ.
Les auteurs présumés seront dénoncés au Ministère Public. Une enquête est en cours.
