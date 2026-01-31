Trois Français âgés de 20 à 26 ans ont été arrêtés samedi après un cambriolage à Botterens (FR). La police les a interceptés après une alarme et une fuite en voiture. Une enquête est en cours.

ATS Agence télégraphique suisse

Trois Français âgés de 20, 23 et 26 ans ont été interpellés samedi à la suite d'un cambriolage à Botterens (FR). Auditionnés, les auteurs ont reconnu leur implication. Ils ont été placés en arrestation provisoire, a indiqué la police fribourgeoise.

La police est intervenue vers 04h40 après le déclenchement d'une alarme pour effraction. Un dispositif a été mis en place dans le secteur et deux individus ont été interpellés à proximité du domicile cambriolé. Un troisième qui avait pris la fuite à bord d'un véhicule a été arrêté un peu plus tard après avoir terminé sa course dans un champ.

Les auteurs présumés seront dénoncés au Ministère Public. Une enquête est en cours.