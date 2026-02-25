Un jeune homme au lourd casier judiciaire restera détenu à Champ-Dollon. Accusé de deux agressions brutales en 2024 à Genève, il est soupçonné de plusieurs délits en Argovie et Saint-Gall, selon la «Tribune de Genève».

La justice refuse la demande de libération d'un jeune homme au lourd passé

La justice refuse la demande de libération d'un jeune homme au lourd passé

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Suspecté d'une ribambelle délits et déjà connu des autorités pour son lourd casier judiciaire, un jeune homme va devoir rester en détention provisoire à Champ-Dollon (GE). Ce prévenu, arrivé en Suisse à l’âge de 4 ans, est accusé d’avoir participé à deux violentes agressions en 2024 au bout du Léman, ainsi qu’à divers délits en Argovie et Saint-Gall, précise la «Tribune de Genève» ce mardi 24 février.

Les faits reprochés sont nombreux. En juillet 2024, ce Genevois d’origine irakienne aurait dérobé une voiture et d’autres objets de valeur dans un garage à Saint-Gall. En août, il aurait tenté un cambriolage raté dans une entreprise argovienne spécialisée dans les véhicules de luxe.

Deux violentes agressions

Peu après, il a été retrouvé par la police dans une forêt argovienne avec des gants et un couteau brise vitre, accompagné de complices rencontrés dans la cité de Calvin. La Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté sa récente demande de mise en liberté sous caution, évoquant des risques de récidive. Parmi les accusations, les enquêteurs mentionnent deux agressions de rue en 2024.

Le premier incident, en juillet, impliquait un vol avec étranglement et coups de matraque. Le second, en novembre dernier dans le quartier des Pâquis, a également été d’une violence extrême. «Je vais te piétiner», aurait-il menacé une victime, selon des témoignages relatés par la «TDG».

Déjà condamné six fois entre 2019 et 2024, notamment pour brigandage et consommation de stupéfiants, le prévenu plaide sa réinsertion. Il avance des projets de mariage et un potentiel emploi dans l’entreprise familiale. Mais la CPR reste sceptique.