DE
FR

Arrestations et armes
Une tonne de cannabis découverte par la police en Argovie

Une plantation de cannabis a été démantelée à Spreitenbach (AG). La police a saisi une tonne de drogue et arrêté trois hommes.
Publié: il y a 13 minutes
La police a découvert une plantation de cannabis dans un bâtiment à Spreitenbach.
Photo: Thomas Meier
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale zurichoise a découvert une plantation de cannabis dans un bâtiment à Spreitenbach (AG). Elle a saisi une tonne de cannabis, ainsi que plusieurs armes, des munitions, un gilet pare-balles et de l'argent liquide. Trois hommes ont été arrêtés.

L'opération s'est déroulée jeudi, a indiqué la police cantonale zurichoise samedi. Les enquêteurs ont été conduits jusqu'à cette installation par des «indices policiers». Ils ont ensuite contrôlé un Allemand de 36 ans qui quittait le bâtiment à bord d'une voiture. Ils ont alors découvert des «traces de marijuana» et 30'000 euros en liquide.

Plusieurs arrestations

Une heure plus tard, un Kosovar de 26 ans et un Albanais de 29 ans ont été contrôlés alors qu'ils entraient dans le bâtiment. Les deux hommes ont été arrêtés pour soupçon de violation de la loi sur les stupéfiants et infraction aux dispositions relatives à l'entrée sur le territoire.

En pénétrant dans le site, les forces de l'ordre ont découvert 24'000 plants de cannabis interdits et une tonne de produits à base de cannabis contenant du THC. Elles ont aussi saisi plusieurs armes, des munitions, un gilet pare-balles ainsi qu'environ 11'000 francs en espèces. Les trois suspects ont été arrêtés et devront répondre de leurs actes devant la justice.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus