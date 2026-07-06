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Alerte de degré 3 à Genève et Lausanne!
La canicule revient en force dès mardi… avec une différence notable

Une nouvelle vague de chaleur va déferler sur la plaine dès mardi, avec un pic à 35 degrés attendu à Genève. MétéoSuisse a d'ores et déjà déclenché une alerte de degré 3 en plaine.
Publié: 11:52 heures
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Dernière mise à jour: 11:53 heures
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Une nouvelle vague de chaleur va déferler sur la Suisse romande dès mardi, avec des pics à 35 degrés attendus à Genève.
Photo: keystone-sda.ch
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

L'accalmie aura été de courte durée! Une semaine après la fin d'une canicule qui a établi plusieurs records partout à travers le pays, la vague de chaleur devrait déjà faire son grand retour en Suisse romande cette semaine, selon les prévisions de MétéoSuisse.

La journée de lundi sera encore marquée par des températures estivales supportables. Le mercure ne devrait pas grimper au-delà des 30 degrés à Lausanne et des 31 degrés à Genève. Il fera déjà plus chaud à Sion, où un pic à 32 degrés est attendu.

Mais c'est à partir de mardi que les choses vont véritablement se corser. MétéoSuisse vient de déclencher un avertissement pour danger de canicule (degré trois) sur les deux plus grandes villes de Suisse romande. Genève suffoquera sous 35 degrés, tandis que Lausanne s'en tirera à peine mieux avec 33 degrés. A Sion, en revanche, aucune alerte canicule n'est pour l'heure envisagée, malgré un pic de températures similaire à celui prévu dans la capitale vaudoise.

Une différence par rapport à juin

La vague de chaleur ne devrait pas faiblir entre mercredi et vendredi, avec 33 degrés attendus à Lausanne et un, voire deux degrés de plus à Genève. A Sion, le mercure devrait continuer à grimper pour atteindre les 35 degrés.

Capture d'écran/@MétéoSuisse

Il faudra attendre ce week-end pour espérer une accalmie. Bien que les prévisions demeurent incertaines à ce stade, MétéoSuisse évoque de possibles orages à partir de samedi, et une éventuelle levée de l'alerte canicule pour dimanche. A Lausanne, les températures pourraient chuter dès samedi à 31 degrés, tandis qu'à Sion, le mercure pourrait passer de 35 degrés vendredi à 32 degrés dimanche. A Genève, en revanche, la température devrait se maintenir à 34 degrés.

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La Suisse romande s'apprête donc une nouvelle fois à suffoquer. Mais un changement de taille devrait distinguer la vague de chaleur à venir de la canicule de juin: les nuits tropicales devraient cette fois épargner la Suisse romande. Seule Lausanne connaîtra des températures supérieures à 20 degrés, avec un pic à 22 degrés possible dans la nuit de vendredi à samedi.

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