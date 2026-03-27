Un tragique accident de télécabine s'est produit le 18 mars 2026 dans la région d'Engelberg. Une femme de 61 ans a perdu la vie après la chute de la cabine, provoquée par une collision et des vents violents.

Les enquêteurs ont deux collaborateurs dans le viseur

Les enquêteurs ont deux collaborateurs dans le viseur

Natalie Zumkeller

Le 18 mars 2026, un grave accident s'est produit à Engelberg, impliquant une télécabine du «Titlis Xpress». Selon les informations disponibles à ce jour, la cabine est entrée en collision avec un pylône. La pince du câble tracteur se serait ensuite détachée, provoquant la chute de la cabine.

Une femme de 61 ans, originaire de la région, a perdu la vie dans l'incident. Aucune autre personne n'a été blessée. Au moment du drame, de forts vents soufflaient dans la zone.

Possible violation du devoir de diligence

Depuis l'accident, les autorités de poursuite pénale du canton de Nidwald ont mené un examen approfondi des faits. Des traces ont été sécurisées, des documents techniques et d'exploitation analysés, et les données météorologiques passées au crible. Les premières auditions de personnes impliquées et de témoins ont également eu lieu.

Sur la base des éléments recueillis jusqu'à présent, les enquêteurs soupçonnent une possible violation du devoir de diligence dans l'exploitation de l'installation, compte tenu des conditions météorologiques. Il s'agit notamment de déterminer si les consignes et procédures de sécurité ont été respectées. L'enquête vise un directeur technique ainsi qu'un autre collaborateur des remontées mécaniques du Titlis.

Collaboration avec le Service d'enquête de sécurité suisse

Le Ministère public de Nidwald conduit l'enquête en étroite collaboration avec le Service d'enquête de sécurité suisse et d'autres services spécialisés. Afin d'établir précisément le déroulement des faits et les processus de décision, des investigations complémentaires sont en cours et de nouvelles auditions seront menées.

Toutes les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence. A ce stade, aucune information supplémentaire ne peut être communiquée sur la procédure en cours. Le public sera informé dès que de nouveaux éléments déterminants seront disponibles.