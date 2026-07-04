A 20 ans, Kilian Feldbausch (ATP 288) s'impose en demi-finale à Troyes face à Lorenzo Giustino (ATP 226). Le Genevois disputera une finale qui pourrait renforcer ses ambitions pour l'US Open.

Kilian Feldbausch se qualifie pour la finale du Challenger de Troyes

Kilian Feldbausch se qualifie pour la finale du Challenger de Troyes

En route vers un second titre

Kilian Feldbausch (ATP 288) s'est qualifié samedi pour la finale du Challenger de Troyes (terre battue). Le Genevois a dominé 6-4 6-3 la tête de série no 1, l'Italien Lorenzo Giustino (ATP 226).

A 20 ans, Feldbausch aura donc l'occasion de décrocher un deuxième titre à ce niveau. Il avait déjà remporté le tournoi de Kosice, aussi sur terre battue, en mai dernier.

Avant cette finale qu'il disputera face au Français Calvin Hemery (ATP 291) ou à l'Allemand Marvin Moeller (ATP 372), le Genevois, dont le meilleur classement est une 279e place mondiale, occupe virtuellement le 254e rang. Il se rapproche du top 220, qui lui assurerait un ticket pour les qualifications de l'US Open.