Serena et Venus Williams, légendes du tennis, débuteront leur double à Wimbledon samedi, malgré une blessure au genou de Serena. Le tournoi invoque des «circonstances exceptionnelles» pour ce report inédit.

Serena Williams aura «autant de temps que possible» pour le double

Serena Williams aura «autant de temps que possible» pour le double

ATS Agence télégraphique suisse

«On lui donne autant de temps que possible»: le directeur de Wimbledon Jamie Baker a justifié vendredi le report inhabituel de l'entrée en lice de Serena Williams au côté de sa soeur Venus dans le tournoi de double. Alors que le premier tour du double féminin a commencé jeudi et doit s'achever vendredi, la paire américaine ne figure au programme d'aucune de ces deux journées et devrait donc entrer en lice samedi seulement, une journée théoriquement consacrée au deuxième tour.

L'incertitude plane toujours sur la présence de Serena Williams puisqu'elle s'est blessée à un genou lors de son élimination en simple, mardi contre l'Australienne Maya Joint.

«Elle figure toujours dans le tableau» et «on souhaite évidemment qu'elle puisse jouer si elle en est capable», a souligné Jamie Baker, qui a réfuté la moindre entorse aux règles de programmation du tournoi. Ces dernières constituent des «lignes directrices» pour «essayer de finir le tournoi» dans les temps, plutôt que des principes gravés dans le marbre, a-t-il argumenté.

«Des circonstances exceptionnelles»

«Parfois, des circonstances exceptionnelles comme la météo, des blessures, ou des joueurs qui s'alignent dans plusieurs tableaux» peuvent justifier un changement de programmation. «Cela n'arrive pas souvent et nous ne l'aurions pas fait» pour les soeurs Williams, lauréates de 14 titres du Grand Chelem en double, «si nous avions le sentiment que ça mettait en danger le reste du tournoi», a plaidé Jamie Baker.

Serena et Venus Williams, 44 et 46 ans, ont reçu une invitation pour disputer le double dames de Wimbledon, leur classement ne leur permettant pas d'intégrer directement le tableau final.

Si Venus est revenue sur le circuit en juillet 2025 et a disputé plusieurs matches de simple et de double, sa cadette n'a repris la compétition que début juin en double, après être restée près de quatre ans loin des courts. Sa défaite en trois sets contre Maya Joint était son premier match de simple depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open en 2022.