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Incertaine pour le double
Serena Williams touchée à un genou

L'Américaine s'est tordu le genou lors de son retour à la compétition à Wimbledon. Elle est incertaine pour le double qu'elle doit disputer aux côtés de sa soeur.
Publié: il y a 9 minutes
Photo: IMAGO/PRESSE SPORTS
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Américaine Serena Williams s'est tordu un genou mardi au 1er tour de Wimbledon, selon une déclaration de son agente relayée mercredi par la presse britannique. Sa capacité à disputer le double avec sa soeur aînée Venus est remise en question.

L'ex-no 1 mondial, qui disputait à 44 ans son premier match de simple depuis près de quatre ans, a été battu par Maya Joint (WTA 53) 6-3 6-7 (6/8) 6-3 mardi. A l'issue du match, Serena Williams s'est soustraite à ses obligations médiatiques, les organisateurs du tournoi affirmant qu'elle n'était «pas en mesure» de les honorer.

Blessée au genou droit

«Serena s'est tordu un genou à la fin du premier set et a été par conséquent dispensée de ses obligations médiatiques par le tournoi et les équipes médicales» du circuit féminin, a assuré mercredi Jill Smoller, l'agente de l'Américaine, dans une déclaration relayée par le quotidien britannique «The Times», qui précise qu'elle serait blessée au genou droit.

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«Elle a pu quitter le site mardi soir sans assistance et fait tout son possible pour être prête à jouer en double plus tard dans la semaine», a ajouté l'agente. Serena Williams et sa soeur Venus, 46 ans, ont reçu une invitation disputer le tournoi de double à Wimbledon, qui débute jeudi.

Dans une déclaration écrite communiquée aux médias par le tournoi en lieu et place de la conférence de presse d'après-match, la joueuse aux 23 titres en Grand Chelem a confié qu'elle avait trouvé «génial d'être de retour à Wimbledon». «Je ne m'y attendais pas. L'atmosphère était fantastique, ma sortie du court aussi. J'en ai profité, ça m'avait manqué et j'ai profité plus que jamais de ce moment», a-t-elle ajouté.

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