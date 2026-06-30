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«Je ne suis toujours pas sûre»
A Wimbledon, Serena Williams entretient le flou autour de son come-back

Retraitée depuis 2022, Serena Williams revient à Wimbledon grâce à une wild card. Mais à quelques heures de son premier match, l'Américaine a surpris en confessant ne pas être sûre de sa décision.
Publié: 16:26 heures
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Dernière mise à jour: 16:27 heures
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Ces derniers jours, Serena Williams a souhaité s'entraîner loin des regards.
Photo: IMAGO/PRESSE SPORTS
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Marco Pescio

Obtenir une wild card pour Wimbledon sans être britannique ou sans avoir récemment brillé sur gazon relève presque de l'exception. Cette année, Stan Wawrinka, 41 ans, en a bénéficié pour sa dernière saison sur le circuit. Tout comme Serena Williams, 44 ans, qui effectue un retour aussi inattendu que médiatisé.

Retraitée depuis 2022, l'Américaine avait déjà repris la compétition en double le mois dernier. Elle avait ensuite laissé entendre qu'un retour en simple à Wimbledon, où elle a remporté sept titres, n'était pas totalement exclu.

«Je ne suis toujours pas sûre»

Lors de sa conférence de presse de présentation, Serena Williams a pourtant surpris tout le monde. Interrogée sur les émotions ressenties à l'occasion de son retour, elle a répondu sans détour: «Je ne peux pas dire que j'ai ressenti grand-chose.» Elle a expliqué qu'elle évoluait déjà sur gazon depuis plusieurs semaines, notamment lors du tournoi du Queen's, et que cette reprise lui semblait presque naturelle.

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Plus étonnant encore, elle a révélé n'avoir pris sa décision de disputer le simple que dimanche. «Et je ne suis toujours pas sûre», a-t-elle ajouté. Une déclaration inattendue, alors que l'attribution de cette prestigieuse wild card avait suscité un immense engouement.

Un retour loin d'être anodin

Ceux qui connaissent Serena Williams doutent toutefois qu'elle soit revenue simplement pour le plaisir. Son arrivée à Church Road n'est pas passée inaperçue. Elle s'est présentée avec une importante équipe, dont son propre responsable des réseaux sociaux, donnant immédiatement une dimension particulière à son retour.

Le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung a même évoqué un «spectacle à la Cléopâtre», estimant qu'elle «semblait davantage planer qu'apparaître comme une simple mortelle». Son premier entraînement à l'Aorangi Park, déjà organisé à l'abri du public, a attiré une foule de médias.

Selon plusieurs sources, Serena Williams a ensuite souhaité retrouver davantage de tranquillité. Lundi, elle aurait demandé que personne ne s'arrête pour assister à sa préparation en vue de son retour sur le Centre Court, où elle affrontera l'Australienne Maya Joint. A Wimbledon, la reine a repris ses droits.

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