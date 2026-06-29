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Sans problème à Wimbledon
Belinda Bencic passe facilement au deuxième tour

Belinda Bencic a facilement remporté son premier tour à Wimbledon. Elle a battu lundi la jeune Britannique de 17 ans Mika Stojsavljevic (WTA 276) 6-2 6-1.
Publié: il y a 10 minutes
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Aucun souci pour Belinda Bencic au premier tour à Wimbledon.
Photo: keystone-sda.ch

Il a fallu quelques jeux à la Saint-Galloise, tête de série no 11, pour véritablement rentrer dans son match, mais elle a ensuite largement dominé les débats face à Stojsavljevic, joueuse invitée - comme l'an passé à Wimbledon, ses deux seules expériences en Grand Chelem.

Après une entame compliquée et un break concédé d'entrée, Bencic n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Menée 2-0, elle a réglé la mire au service et renforcé ses retours pour remporter six jeux de suite et s'adjuger la première manche.

Sa folle série s'est poursuivie dans le deuxième set, portant son total à onze jeux gagnés d'affilée. Elle n'a laissé qu'un jeu de service à la Britannique pour finalement conclure sur le sien.

La championne olympique de Tokyo, demi-finaliste l'an dernier sur le gazon londonien, fait donc le plein de confiance avec ce match de «rodage» après une préparation entravée par une légère blessure et un forfait au tournoi du Queen's.

Elle affrontera au deuxième tour la vainqueure de la rencontre entre la Chinoise Xinyu Wang (WTA 39) et l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 46).

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