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Jannik Sinner en cinq sets
Plusieurs têtes de série prennent la porte dès le premier tour à Wimbledon

Début choc à Wimbledon: Maja Chwalinska, Andrey Rublev et Casper Ruud quittent déjà le tournoi. Blessée, la Polonaise a vu son rêve s’effondrer malgré une balle de match.
Publié: il y a 30 minutes
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Pour son premier match officiel depuis sa finale perdue à Roland-Garros alors qu'elle était encore hors du top 100, la Polonaise Maja Chwalinska s'est inclinée.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le 1er tour de Wimbledon s'est révélé fatal pour plusieurs têtes de séries. Maja Chwalinska (WTA 21) a connu l'élimination, tout comme Andrey Rublev (ATP 13) et Casper Ruud (ATP 12).

La Polonaise Maja Chwalinska s'est inclinée 2-6 7-5 6-2 au premier tour de Wimbledon après avoir subi une blessure contre Mananchaya Sawangkaew (WTA 164). Pour son premier match officiel (elle a disputé une exhibition vendredi) depuis sa finale perdue à Roland-Garros alors qu'elle était encore hors du top 100, la tête de série no 20 était pourtant parfaitement rentrée dans la partie face à la qualifiée Thaïlandaise.

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Mais alors qu’elle menait 6-2 5-2 et avec une balle de match en sa faveur, la Polonaise de 21 ans, invitée par les organisateurs du tournoi londonien, s’est foulé la cheville en glissant. Elle n'a ensuite plus été en mesure de tenir le rythme.

Rublev et Ruud mordent la poussière

Chez les messieurs, le Russe Andrey Rublev a subi la loi de son compatriote Roman Safiullin (ATP 132) 6-4 6-7 (6/8) 3-6 6-3 7-6 (14/12) au terme d'un combat de quatre heures. La tête de série no 12, quart de finaliste en 2023, n'avait jamais concédé la défaite au premier tour lors de ses six premières apparitions dans le tableau principal.

Le Norvégien Casper Ruud n'a guère eu plus de réussite, dans un Grand Chelem où il n'est jamais parvenu à dépasser le 2e tour. Il s'est incliné 6-4 6-2 7-6 face au Polonais Hubert Hurckacz (ATP 96) en 2h04.

Sinner en cinq sets

Pour sa première apparition depuis Roland-Garros, Jannik Sinner a laissé une impression mitigée. Sur le court central, le no 1 mondial a eu toutes les peines du monde à se défaire du Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 50), qu'il a finalement battu en cinq sets 4-6 6-3 6-7 (6-8) 6-2 6-3.

Auteur de 31 aces sur la partie, le tenant du titre est tombé à plusieurs reprises suite à des glissades mal maîtrisées et a semblé peu à l'aise dans son jeu. L'Italien devra hausser le niveau au tour suivant face au Portugais Nuno Borges (ATP 48).

Le 26e mondial et prodige espagnol Rafael Jodar (ATP 26) a réussi sa première sur le gazon londonien. Il s'est imposé en trois sets (6-3 6-3 7-5) contre le Britannique Felix Gill (ATP 220), qui bénéficiait d'une wild card.

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