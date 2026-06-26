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Son dernier match à Londres?
Un poids lourd attend Stan Wawrinka pour son entrée en lice à Wimbledon

Vendredi matin, le tirage au sort du premier tour de Wimbledon a été effectué. Les Suissesses ont hérité d'adversaires à leur portée, tandis que Stan Wawrinka affrontera un ancien finaliste.
Publié: il y a 59 minutes
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Un adversaire redoutable attend Stan Wawrinka au 1er tour de Wimbledon.
Photo: Sven Thomann
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Carlo Steiner

Stan Wawrinka (ATP 110) peut s'attendre à souffrir au 1er tour à Wimbledon. Le tirage au sort effectué vendredi lui a réservé un adversaire redoutable sur gazon, Matteo Berrettini (ATP 49).

Le Vaudois de 41 ans, invité par les organisateurs, n'a encore jamais affronté l'Italien. Celui-ci avait atteint la finale sur l'herbe londonienne en 2021 (avec une défaite face à Novak Djokovic à la clé) et s'était hissé au 6e rang mondial en 2022 avant d'être freiné par des blessures.

Matteo Berrettini n'a retrouvé le devant de la scène que tout récemment, à Roland-Garros, où il avait rallié les quarts de finale. Mais il a été contraint à l'abandon à ce stade de la compétition en raison de douleurs à une hanche, et n'est plus apparu en compétition depuis.

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Stan Wawrinka, qui mettra fin à sa carrière à l'issue de cette saison, n'a d'ailleurs pas non plus joué depuis Roland-Garros où il avait pour sa part été sorti d'entrée. L'ex-no 3 mondial était attendu cette semaine à Majorque, mais il a renoncé au dernier moment à s'aligner.

Serena face à Maya Joint

Les Suissesses ont en revanche hérité d'adversaires à leur portée. Tête de série no 11 du tableau, la demi-finaliste de l'édition 2025 Belinda Bencic (WTA 12) en découdra ainsi avec l'invitée britannique Mika Stojsavljevic, 17 ans et 276e mondiale. De quoi retrouver son rythme après sa légère blessure à la cheville gauche.

Viktorija Golubic (WTA 64), qui reste sur une demi-finale sur gazon à Nottingham, se mesurera pour sa part à la qualifiée bélarusse Iryna Shymanovich (WTA 216). Quant à Simona Waltert (WTA 88), elle se frottera à la Colombienne Camila Osorio (WTA 69), plus à l'aise sur terre battue.

La «revenante» Serena Williams aura par ailleurs droit à une entrée en matière pour le moins compliquée pour son premier match en simple depuis septembre 2022. L'Américaine de 44 ans se mesurera à la solide Australienne Maya Joint (WTA 53), titrée sur le gazon d'Eastbourne en 2025.

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