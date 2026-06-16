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Nick Kyrgios de la partie
Stan Wawrinka invité à Wimbledon

Le Vaudois de 41 ans sera présent pour le prochain Grand Chelem londonien. Les organisateurs ont annoncé mardi qu'ils avaient invité le futur retraité.
Publié: 13:09 heures
|
Dernière mise à jour: 14:12 heures
Stan Wawrinka aura le droit à une dernière danse sur le gazon londonien.
Photo: Sven Thomann
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AFP Agence France-Presse

Il n'y a pas que Serena et Venus Williams qui ont eu la chance de recevoir une invitation de la part des organisateurs de Wimbledon pour disputer le tournoi du Majeur sur gazon (29 juin-12 juillet). Stan Wawrinka sera également de la partie. Le Vaudois de 41 ans a reçu une «wild card» pour disputer une dernière fois le seul tournoi du Grand Chelem qu’il n’a pas remporté avant de prendre sa retraite en fin de saison.

Son meilleur résultat au tournoi londonien est un quart de finale, un palier qu’il a atteint en 2015 (défaite contre Richard Gasquet) et en 2014 (éliminé par Roger Federer). Le Bulgare Grigor Dimitrov, contraint à l’abandon par une blessure en 2025 alors qu’il malmenait le No 1 mondial Jannik Sinner, bénéficie également d’une invitation. 

En double, Alexander Bublik et Nick Kyrgios ont été conviés par les organisateurs. Joueurs parmi les plus spectaculaires du circuit, le Kazakhstanais et l’Australien sont également d’excellents joueurs sur gazon: Bublik a remporté deux fois le tournoi de Halle (2023, 2025) et Kyrgios s’est hissé en finale de Wimbledon en 2022.

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