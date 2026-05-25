Clap de fin pour Stanislas Wawrinka à Roland-Garros

Stanislas Wawrinka a été battu au premier tour de Roland-Garros par le Néerlandais Jesper de Jong. Sous une chaleur de plomb, le Vaudois a dit adieu au tournoi parisien après plus de trois heures de lutte.

Blick Sport

Comme en 2025, le Roland-Garros de Stanislas Wawrinka s'arrête au premier tour. Le Vaudois a été battu en quatre sets par le Néerlandais Jesper de Jong en 3 heures et 4 minutes de jeu (3-6, 6-3, 3-6, 4-6).

Sous un soleil de plomb et bruyamment soutenu par tout le public du court Simonne-Mathieu, le lauréat de l'édition 2015, vainqueur alors de Novak Djokovic, et du tournoi junior en 2003, n'a pas su concrétiser les nombreuses balles de break dont il a disposé (2/11). Et justement, la différence s'est faite là, dans cette partie finalement assez serrée. De son côté, Jesper de Jong, classé 106e au classement ATP, s'est montré plus précis dans ces moments décisifs (4/6). Comme sur sa seule balle de break du quatrième set, après neuf jeux, qui lui a permis de prendre le service du Vaudois et de filer vers le deuxième tour du tournoi.

Après la partie, Stan Wawrinka a eu droit à une cérémonie d'adieu puisqu'il faisait, de ce fait, sa dernière apparition sur un court de Roland-Garros. «C'est dur. Je n'ai pas envie de vous dire au revoir ici. Je remercie toutes les personnes qui travaillent sur le tournoi et qui nous permettent de vivre toutes ces émotions. C'est grâce à ces tournois que j'ai rêvé d'être joueur de tennis», a commenté le Vaudois, très ému, après qu'un film retraçant ses différents parcours à Paris a été diffusé sur les écrans géants.