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Grâce à une wild-card
Venus et Serena Williams s'associeront pour le double de Wimbledon

Les deux joueuses de tennis américaines ont été invitées pour participer au double de Wimbledon. Ensemble, elles ont remporté le tournoi londonien à six reprises.
Publié: 12:28 heures
|
Dernière mise à jour: 12:57 heures
Les deux soeurs, ici en 2000, ont reçu une invitation pour le double du Grand Chelem londonien.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Serena et Venus Williams ont reçu mardi une invitation des organisateurs de Wimbledon pour disputer ensemble le tournoi de double du Majeur sur gazon (29 juin-12 juillet).

Les deux sœurs, qui ont repris leur carrière après une longue pause à l’été 2025 pour Venus (bientôt 46 ans), et début juin au tournoi du Queen’s pour Serena (44 ans), ont remporté 14 tournois du Grand Chelem en double. Elles ont remporté ensemble Wimbledon à six reprises, pour la dernière fois en 2016

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Si Venus s’est parfois alignée en simple depuis son retour sur le circuit, sa cadette n’a jusqu’à présent que rejoué en double. Associée à Victoria Mboko au Queen’s, Serena Williams a passé un tour avant d’être contrainte au forfait par une blessure de la Canadienne.

Maja Chwalinska invitée

La lauréate de 23 titres du Grand Chelem (en simple) doit entamer plus tard dans la journée de mardi son deuxième tournoi depuis sa reprise, aux côtés de la Tchèque Karolina Muchova au WTA 500 de Berlin.

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Finaliste surprise de Roland-Garros alors qu’elle était classée hors du top 100, la Polonaise Maja Chwalinska a reçu une invitation pour intégrer directement le tableau final du simple dames.

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