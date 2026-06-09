La grande Serena Williams fait son retour en double à 44 ans

Serena Williams, 23 titres du Grand Chelem, fera son retour sur les courts mardi au tournoi de double du Queen’s à Londres, près de quatre ans après son dernier match. A 44 ans, elle jouera avec la Canadienne Victoria Mboko face à Melichar-Martinez et Routliffe.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Américaine Serena Williams, lauréate de 23 tournois du Grand Chelem, effectuera mardi son retour sur les courts de tennis pour le 1er tour du tournoi de double du Queen's, à Londres. Ceci près de quatre ans après son dernier match, selon la programmation.

A 44 ans, l'ancienne no 1 mondiale est associée à la jeune Canadienne Victoria Mboko, 9e au classement WTA en simple. Elles affronteront l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe dans le quatrième match de la journée sur le court central Andy Murray, selon la programmation des matches du tournoi WTA 500 du Queen's officialisée lundi soir.

Lauréate de 23 tournois

Cette programmation est toutefois soumise aux aléas de la météo. Lundi, la pluie a fortement perturbé le lancement du tournoi, avec plusieurs interruptions de matches.

Routliffe est ancienne no 1 mondiale en double et a remporté deux tournois du Grand Chelem (US Open 2023 et 2025) et le Masters de fin de saison en 2023 avec sa partenaire canadienne Gabriela Dabrowski. A 44 ans, Serena Williams a annoncé il y a une semaine son retour à la compétition, d'abord en double avec le tournoi du Queen's cette semaine puis celui de Berlin la suivante. Sa partenaire en Allemagne n'est pas encore connue.

Lauréate de 23 tournois du Grand Chelem, elle n'a plus rejoué depuis le 2 septembre 2022 et sa défaite en simple au troisième tour de l'US Open contre l'Australienne Ajla Tomljanovic. Son dernier match en double, associée à sa soeur aînée Venus, remonte à ce même tournoi, un jour plus tôt (défaite au 1er tour).

L'attente aura donc duré 1376 jours pour la «Queen» Serena, qui a laissé ouverte la possibilité de s'aligner à l'avenir en simple sur le circuit. «Pour le simple, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Pour l'instant, c'est non. Je sens que je dois probablement m'entraîner un peu plus si je veux jouer en simple. On verra si j'y arrive. Et si je n'y arrive pas, c'est que ce n'est pas mon chemin», a-t-elle glissé dimanche en conférence de presse.