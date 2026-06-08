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«Une icône revient à New York»
Roger Federer va faire son retour à l'US Open

Roger Federer retrouvera le court Arthur-Ashe le 25 août pour une exhibition à l'US Open. Le Bâlois partagera l'affiche avec plusieurs légendes du tennis.
Publié: 16:30 heures
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Dernière mise à jour: 16:33 heures
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Roger Federer va faire son retour à l'US Open.
Photo: Getty Images
Blick Sport

«Iconique. Roger Federer, vainqueur de cinq titres consécutifs à l'US Open, revient sur le court à New York une dernière fois», a annoncé l'US Open sur ses réseaux sociaux ce lundi après-midi, avant de préciser: «Le temps d'une soirée seulement.»

Le Bâlois effectuera son retour sur le court Arthur-Ashe à l'occasion d'une exhibition prévue le 25 août, en pleine semaine des qualifications. À ses côtés figureront Andy Roddick, vainqueur de l'US Open 2003, ainsi qu'Andre Agassi et John McEnroe, tous deux lauréats de sept titres du Grand Chelem. «Une icône revient à New York», ajoute encore l'organisation, qui annonce que les billets seront mis en vente jeudi.

Après Melbourne, New York

À New York, Roger Federer a remporté cinq de ses vingt titres du Grand Chelem. Ses sacres se sont tous succédé entre 2004 et 2008.

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En janvier, le Bâlois de 44 ans avait déjà fait son retour à Melbourne pour y disputer un double exhibition avec trois autres anciens numéros 1 mondiaux: Andre Agassi ainsi que les Australiens Patrick Rafter et Lleyton Hewitt. «Je suis nerveux, excité, super content d'être de retour ici, dans l'un des endroits où j'ai le plus aimé jouer, et de vivre un moment avec le public. Je n'ai jamais fait mes adieux ici, soudainement c'était terminé», déclarait-il alors.

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