Trois ans après son passage en prison, Boris Becker raconte sa reconstruction aux côtés de son épouse Lilian. Le couple revient sur l'une des périodes les plus éprouvantes de leur vie.

Marco Pescio

Il était ruiné. Condamné pour avoir tardé à déclarer sa faillite, il a dû purger une peine de prison dans deux des établissements pénitentiaires les plus dangereux d'Angleterre, au point de craindre pour sa vie. Pourtant, depuis sa libération en décembre 2022, Boris Becker (58 ans) mène une existence plus sereine que jamais. «J'étais au bout du rouleau. Lilian m'a sauvé, elle a sauvé ma vie, mon existence», confie l'ancien numéro un mondial.

Dans le magazine «Interview by Ringier», Becker et son épouse Lilian de Carvalho Monteiro (36 ans) se livrent pour la première fois en détail sur leur vie commune. Un entretien accordé alors qu'ils viennent d'accueillir leur fille Zoë Vittoria, aujourd'hui âgée de cinq mois et demi. Mais surtout en tant que couple ayant traversé ensemble les moments les plus difficiles.

Née à Rome, analyste des risques et polyglotte, Lilian de Carvalho Monteiro fond en larmes au moment d'évoquer cette période. «L'histoire de Boris et moi devrait être celle de notre survie, de notre capacité à surmonter cet acharnement, ces mensonges et cette humiliation publique. Boris a fait preuve d'une force presque inimaginable.» Pendant les huit mois et cinq jours que Becker a passés derrière les barreaux en 2022, la question revenait sans cesse: pourquoi rester à ses côtés? «Il était ruiné, il avait touché le fond, mais je suis fière de nous. Boris est quelqu'un sur qui l'on peut compter.»

Certains lui assuraient également que la prison changerait son compagnon. Qu'il en sortirait peut-être traumatisé, loin de l'homme fort qu'elle avait rencontré. C'était d'ailleurs sa plus grande crainte. «J'avais peur du moment où il rentrerait à la maison brisé et rempli de honte.»

«Je considère toujours cela comme un miracle»

Pourtant, Becker affirme aujourd'hui vivre «la meilleure période de sa vie». «J'ai encore du mal à y croire», reconnaît-il. Son épouse partage ce sentiment. «Le plus beau cadeau pour moi, c'est qu'il aime toujours la vie, qu'il reste positif alors que son passage en prison a été extrêmement difficile. Que Boris soit aujourd'hui l'homme qu'il est devenu, je considère toujours cela comme un miracle.»

Déjà interrogé par Blick en septembre dernier sur son quotidien carcéral, Becker répète combien chaque journée pouvait être dangereuse. «Chaque jour pouvait mettre votre vie en danger. Il y avait des bagarres tous les jours en prison.»

Boris Becker et Lilian de Carvalho Monteiro Boris Becker (58 ans), né à Leimen, en Allemagne, demeure à ce jour le plus grand joueur de tennis allemand de l'histoire. Révélé au monde entier en remportant Wimbledon à seulement 17 ans, il s'est rapidement imposé comme l'une des figures majeures de son sport. L'ancien numéro un mondial a ensuite enrichi son palmarès de cinq autres titres du Grand Chelem, d'une médaille d'or olympique en double, de trois sacres lors du Masters ATP ainsi que de deux victoires en Coupe Davis. Élu à deux reprises sportif européen de l'année, il a intégré en 2003 le International Tennis Hall of Fame. Après sa carrière de joueur, Becker s'est également illustré comme entraîneur en accompagnant Novak Djokovic vers six titres du Grand Chelem entre 2013 et 2016. Mais la trajectoire de «Bobele» a aussi été marquée par de nombreux épisodes très médiatisés: la célèbre affaire du placard à balais, une condamnation avec sursis pour fraude fiscale en 2002, puis une peine de prison en 2022. Sur le plan privé, sa femme Lilian de Carvalho Monteiro (36 ans) a donné naissance à leur fille, Zoë Vittoria, en décembre dernier. Il s'agit du cinquième enfant de Becker, né de sa quatrième épouse. Marié depuis 2024, le couple réside aujourd'hui dans le centre de Milan. Boris Becker (58 ans), né à Leimen, en Allemagne, demeure à ce jour le plus grand joueur de tennis allemand de l'histoire. Révélé au monde entier en remportant Wimbledon à seulement 17 ans, il s'est rapidement imposé comme l'une des figures majeures de son sport. L'ancien numéro un mondial a ensuite enrichi son palmarès de cinq autres titres du Grand Chelem, d'une médaille d'or olympique en double, de trois sacres lors du Masters ATP ainsi que de deux victoires en Coupe Davis. Élu à deux reprises sportif européen de l'année, il a intégré en 2003 le International Tennis Hall of Fame. Après sa carrière de joueur, Becker s'est également illustré comme entraîneur en accompagnant Novak Djokovic vers six titres du Grand Chelem entre 2013 et 2016. Mais la trajectoire de «Bobele» a aussi été marquée par de nombreux épisodes très médiatisés: la célèbre affaire du placard à balais, une condamnation avec sursis pour fraude fiscale en 2002, puis une peine de prison en 2022. Sur le plan privé, sa femme Lilian de Carvalho Monteiro (36 ans) a donné naissance à leur fille, Zoë Vittoria, en décembre dernier. Il s'agit du cinquième enfant de Becker, né de sa quatrième épouse. Marié depuis 2024, le couple réside aujourd'hui dans le centre de Milan. Plus

Il revient notamment sur un épisode survenu à la prison de Wandsworth, connue pour sa violence. L'établissement compte près de 2000 détenus pour environ 200 gardiens. Bien qu'il se soit «lié d'amitié» avec le groupe de prisonniers qui y faisait la loi, une situation particulièrement tendue s'est produite avec un détenu écossais armé d'un petit couteau. «Heureusement, les gardiens l'ont remarqué et l'ont immédiatement encerclé. Il s'est battu contre six surveillants. J'aurais très bien pu être sa cible.»

Lilian de Carvalho Monteiro n'a découvert cet épisode qu'à la lecture du livre paru à l'automne dernier, «Boris Becker Inside – Gagner, perdre, recommencer». S'adressant à son mari, qu'elle a épousé en 2024, elle lui lance: «Tu ne me l'avais pas raconté pour me protéger».

Pendant l'incarcération, le couple s'appelait régulièrement. Elle lui rendait également visite toutes les deux à trois semaines. Lors de ces rencontres, Becker s'efforçait toutefois d'afficher son calme afin de ne pas inquiéter davantage ses proches. Une attitude qui a particulièrement rassuré son épouse durant les premiers jours. «S'il avait perdu pied, je n'aurais pas été capable de faire ce que j'ai fait.»

«Pour la première fois, je peux faire confiance à quelqu'un»

De Carvalho Monteiro a tenté de soutenir son compagnon de toutes les manières possibles. En collaborant avec les avocats, en essayant de réunir des preuves avant le procès ou simplement par sa présence pendant son incarcération. Becker mesure aujourd'hui ce que cela a représenté. «Lorsque je suis sorti de prison, il était évident que pour la première fois, je pouvais faire confiance à quelqu'un et remettre de l'ordre dans ma vie.»

Après leur rencontre en 2018, Becker a longtemps cherché à conquérir celle qui allait devenir son épouse. À plusieurs reprises, il l'a impressionnée. D'abord par «sa capacité à tenir bon» pendant toute la procédure judiciaire. Ensuite parce qu'un jour, lorsqu'elle lui a demandé comment il allait, il lui a répondu avec une sincérité totale. «J'étais insolvable. Je risquais des poursuites pénales. Ma femme m'avait quitté. J'avais des problèmes de santé. Je pensais qu'il n'était pas possible de tomber plus bas.»

Peu à peu, cette franchise a permis à Lilian de Carvalho Monteiro, qui ne savait alors pas vraiment comment appréhender la célébrité du tennis, de lui ouvrir la porte. Ce fut le début d'une relation qui allait ensuite résister à une épreuve aussi lourde qu'un séjour en prison.