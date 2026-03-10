L'organisation d'Indian Wells a commis une boulette, privant Venus Williams du tournoi de double. La «wild card» de la légende américaine de 45 ans n'a pas été validée à temps.

Venus Williams ne jouera pas le double à Indian Wells. La légende américaine de 45 ans devait être alignée aux côtés de Leylah Fernandez, avec qui elle avait atteint les quarts de finale à l'US Open. Mais l'organisation s'est emmêlée les pinceaux avec leur «wild card», qu'elle n'a pas validée à temps. Le tournoi peut s'en mordre les doigts.

Le tournoi regrette amèrement

«Le tournoi a commis une erreur en ne validant pas à temps la wild-card en double pour Venus Williams et Leylah Fernandez avant le tirage du tableau», a expliqué le porte-parole du tournoi. Les organisateurs ont «étudié toutes les solutions avec la superviseure WTA, mais le tableau étant déjà officialisé, il n’a pas été possible de revenir en arrière», explique-t-il.

L'organisation a présenté ses excuses aux deux joueuses et disent regretter leur absence. Pour se faire pardonner, les organisateurs ont offert une wild-card à Venus Williams pour le double mixte. Maigre consolation pour celle qui s'est faite éliminer du tableau de simple du tournoi dès le premier tour en simple.