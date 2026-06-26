Stan Wawrinka mettra un point final à sa carrière professionnelle en Suisse, lors d'un grand événement riche en émotions organisé peu avant Noël. Plusieurs personnalités qui l'ont accompagné tout au long de son parcours lui rendront hommage à cette occasion.

Marco Pescio

Cet automne, Stan Wawrinka tirera définitivement sa révérence après 23 ans de carrière sur le circuit ATP. Son dernier match officiel se jouera très probablement fin octobre, aux Swiss Indoors de Bâle. Mais le triple vainqueur de Grand Chelem ne va pas encore tout à fait ranger sa raquette sur les bords du Rhin: il s'est en effet réservé un beau final.

Achetez dès maintenant vos billets pour les grands adieux de Stan Wawrinka Stan Wawrinka foulera un court pour la toute dernière fois à la fin de l'année. A cette occasion, il mettra officiellement un terme à sa carrière professionnelle. C'est à Palexpo, à Genève, qu'il fera ses adieux aux amateurs suisses de tennis suisse. La fête intitulée «One Last Backhand» aura lieu le 19 décembre. Intéressé? Les billets sont en vente sur Ticketcorner! Au programme: Dès 15h: ouverture des portes avec animations, restauration, mini-tennis, padel et jeux

ouverture des portes avec animations, restauration, mini-tennis, padel et jeux 16h: séance de dédicaces

séance de dédicaces 17h: match de gala de padel avec les meilleurs joueurs suisses

match de gala de padel avec les meilleurs joueurs suisses 18h: concert en direct

concert en direct 19h30: avant-programme sur le Court central

avant-programme sur le Court central 20h: place au tennis avec un simple entre Stan Wawrinka et Gaël Monfils , suivi d'un double réunissant Stan Wawrinka et Roger Federer face à Gaël Monfils et Andy Murray

place au tennis avec un simple entre et , suivi d'un double réunissant et face à et 22h30: cérémonie d'adieu Stan Wawrinka foulera un court pour la toute dernière fois à la fin de l'année. A cette occasion, il mettra officiellement un terme à sa carrière professionnelle. C'est à Palexpo, à Genève, qu'il fera ses adieux aux amateurs suisses de tennis suisse. La fête intitulée «One Last Backhand» aura lieu le 19 décembre. Intéressé? Les billets sont en vente sur Ticketcorner! Au programme: Dès 15h: ouverture des portes avec animations, restauration, mini-tennis, padel et jeux

ouverture des portes avec animations, restauration, mini-tennis, padel et jeux 16h: séance de dédicaces

séance de dédicaces 17h: match de gala de padel avec les meilleurs joueurs suisses

match de gala de padel avec les meilleurs joueurs suisses 18h: concert en direct

concert en direct 19h30: avant-programme sur le Court central

avant-programme sur le Court central 20h: place au tennis avec un simple entre Stan Wawrinka et Gaël Monfils , suivi d'un double réunissant Stan Wawrinka et Roger Federer face à Gaël Monfils et Andy Murray

place au tennis avec un simple entre et , suivi d'un double réunissant et face à et 22h30: cérémonie d'adieu Plus

A Genève, un événement d'adieu baptisé «One Last Backhand» («Un dernier revers») lui rendra hommage le 19 décembre. Une journée entièrement consacrée au tennis et à sa carrière, comme il l'a dévoilé vendredi matin sur les réseaux sociaux.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

La liste des invités a de quoi faire vibrer les fans suisses, mais elle devrait aussi attirer du monde de l'étranger à Genève, dans la salle de Palexpo. Roger Federer (44 ans), complice de longue date avec qui Wawrinka a décroché l'or olympique en double et soulevé la Coupe Davis, ne manquera pas la fête de «Stan the Man». Tout comme Andy Murray (39 ans) et Gaël Monfils (39 ans), avec lesquels le Vaudois entretient aussi des liens d'amitié particuliers.

Toutes ces stars aujourd'hui retraitées se retrouveront sur le court pour un spectacle mêlant simples et doubles, le tout rythmé par de la musique et des images. «Je dirai forcément quelques mots, mais je veux surtout offrir une belle soirée aux fans. Avec du bon tennis. Et avec des amis qui ont marqué ma carrière», explique le Vaudois avant ce rendez-vous, dont Blick est le partenaire média.

Une fête pour la bonne cause

Dans ce quatuor prestigieux, Stan Wawrinka est le dernier à s'offrir une telle fête d'adieu. Roger Federer a ouvert le bal en 2022: le premier joueur à avoir atteint la barre des 20 titres en Grand Chelem avait quitté les courts à Londres, lors de la Laver Cup. Andy Murray a suivi en 2024, sur le Court central de Wimbledon. Quant à Gaël Monfils, qui raccrochera lui aussi en 2026, il a eu droit cette année à une soirée spéciale à Paris, avant Roland-Garros.

La différence avec les autres? Stan Wawrinka, lui, ne greffe pas ses adieux sur un tournoi déjà au calendrier. Il veut rendre une dernière fois la pareille «à toute la Suisse et, bien sûr, à la Romandie». Le tout pour une bonne cause: selon son management, les recettes de la soirée iront à deux institutions, la fondation Leman Hope et la Federer Foundation.