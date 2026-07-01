Malgré une excellente résistance, l'Américaine a été battue en trois sets lors du premier tour du Grand Chelem londonien (6-3 6-7 6-3). Après un peu plus de deux heures et quart de combat.

AFP Agence France-Presse

Les retrouvailles de la «Queen» Serena Williams avec Wimbledon ont tourné court: près de quatre ans après son dernier match de simple, la septuple lauréate du tournoi s'est inclinée 6-3 6-7 (6/8) 6-3 au premier tour contre l'Australienne Maya Joint (87e mondiale), avant de faire l'impasse sur la traditionnelle conférence de presse d'après-match.

A 19h26, les spectateurs du vénérable Central de l'All England Club ont rajeuni de quelques années quand l'ex-No 1 mondiale est entrée sur le court d'un pas lent, casque vissé sur les oreilles et robe blanche de circonstance. Ovationnée par des gradins bien garnis dès son arrivée et tout au long du match, l'Américaine de 44 ans a commencé le match sous la tribune royale et rappelé aux personnalités présentes comme au reste du public qu'elle n'avait rien perdu de sa puissance.

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«J'adore sa détermination»

Coups droits et revers frappés à plat, services frôlant parfois les 200 km/h: l'ex-patronne du circuit est restée fidèle à sa marque de fabrique, quitte à commettre une poignée de fautes grossières. «J'adore sa détermination, sa résilience. Elle a 44 ans et elle revient après avoir eu deux enfants», se félicitait plus tôt dans la journée Katy Phelps, 46 ans, salariée du service public de santé britannique.

Le poids des années sur la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à disputer le simple à Wimbledon s'est en revanche fait ressentir au niveau de ses déplacements. Scotchée à sa ligne de fond, elle s'est souvent fait déborder par Maya Joint quand elle laissait à l'Australienne le temps d'ajuster ses frappes.

Assez combative pour remonter deux fois un break de retard et sauver une balle de match dans la deuxième manche, qu'elle a arrachée au jeu décisif, la reine du «Centre Court» a fini par courber l'échine au bout d'un peu plus de deux heures et quart de combat. Elle s'est ensuite soustraite à ses obligations médiatiques, les organisateurs du tournoi se contentant d'affirmer qu'elle n'était «pas en mesure de les honorer ce soir».

En double avec sa soeur

«C'était génial d'être de retour à Wimbledon, je ne m'y attendais pas. L'atmosphère était fantastique, ma sortie du court aussi. J'en ai profité, ça m'avait manqué et j'ai profité plus que jamais de ce moment», a affirmé la perdante dans une déclaration écrite communiquée aux médias. Son retour à Wimbledon n'est toutefois pas terminé, puisqu'elle a également reçu une invitation des organisateurs du tournoi pour disputer le double avec sa soeur aînée Venus.

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Plus tôt dans la journée, la tenante du titre polonaise Iga Swiatek avait eu du mal à se débarrasser de Taylor Townsend (79e), battue 6-1, 2-6, 6-3 en 2h02. «Je ne crois pas avoir gagné un seul match en trois sets cette saison, ça compte beaucoup», s'est réjouie l'ex-No 1 mondiale (qui a en réalité gagné quatre duels en trois manches en 2026), en larmes sur le «Center Court» lors de l'interview d'après-match.

Sur le Court No 1, la Kazakhstanaise Elena Rybakina est, elle aussi, passée proche de la sortie avant de s'imposer 6-4 1-6 6-3 face à la Française Loïs Boisson (154e), demi-finaliste surprise à Roland-Garros en 2025. La principale surprise de la journée dans le tableau féminin est venue de l'élimination de l'Ukrainienne Elina Svitolina (8e) par sa compatriote Daria Snigur (77e) 7-5 6-2.

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Shelton à la trappe

Chez les messieurs, la sensation du jour a eu lieu sur le court N.2: Ben Shelton, quart-de-finaliste sur le gazon londonien l'an dernier, s'est incliné 6-4, 3-6, 6-7 (8/10), 6-2, 7-6 (11/9) face au qualifié finlandais Otto Virtanen (140e). Après avoir remporté début juin son premier Grand Chelem à 29 ans, le N.3 mondial Alexander Zverev a réussi son entrée en lice sur le gazon londonien en battant le Belge Alexander Blockx (36e) 6-4 6-7 (8/10) 7-6 (7/5) 7-6 (7/0).

Finaliste à Londres en 2021, l'Italien Matteo Berrettini a mis fin dès le premier tour au dernier Wimbledon de Stan Wawrinka. Triple vainqueur en Grand Chelem et ex-N.3 mondial, le Suisse s'est incliné 6-7 (7/9), 7-6 (18/16), 7-6 (9/7), 7-6 (7/5) au bout d'une bagarre de 4h20.



