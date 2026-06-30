Pour sa dernière sur le gazon de Wimbledon, Stan Wawrinka a livré un magnifique combat. Le Vaudois a fini par s'incliner en quatre sets face à Matteo Berrettini, pour autant de tie-breaks (7-6 6-7 6-7 6-7).

Blick Sport

C'est avec les honneurs que Stan Wawrinka a quitté les jardins de Wimbledon, ce mardi, lors du premier tour du tournoi londonien. Pour sa dernière participation au seul Grand Chelem qu'il n'a jamais gagné dans sa carrière, le Vaudois est sorti la tête haute. Il s'est incliné face à l'Italien Matteo Berrettini, après plus de quatre heures de lutte intense.

Il faut dire que «Stan the Man» ne s'était pas présenté sur le court 1 pour faire de la figuration. Rapidement, les deux hommes ont répondu présent et, d'emblée, le premier set a dû se disputer au tie-break. Manche que Stan Wawrinka a remportée (9-7).

Très vite, le public de Wimbledon a compris que ce match allait être serré et il s'est installé confortablement dans son siège. Et il a eu raison puisque la deuxième manche n'a également vu aucun break et a dû se disputer, à nouveau, au tie-break. Là et au bout du suspense, c'est au tour de Matteo Berrettini de l'emporter, après pourtant plusieurs balles de set pour Stan Wawrinka (16-18!).

Forcément, la troisième manche s'est conclue de la même manière (même si les deux hommes sont, cette fois, parvenus à faire une fois le break chacun). Le Vaudois pensait avoir fait le plus dur en recollant à 5-5 alors que l'Italien servait, mais celui-ci s'est à nouveau imposé au tie-break (7-9).

Finalement, c'est encore au tie-break que le Vaudois s'est incliné dans cette rencontre (5-7). Le sport est beau, mais parfois il est cruel. Ce mardi, il l'a particulièrement été pour Stan Wawrinka.