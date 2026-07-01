Le Masters féminin 2026 se jouera à Indian Wells en novembre, et non à Ryad comme initialement prévu. La WTA a relocalisé l'événement en raison des conflits au Moyen-Orient.

Le Masters féminin relocalisé de Riyad à Indian Wells

Le Masters féminin relocalisé de Riyad à Indian Wells

ATS Agence télégraphique suisse

Le Masters WTA, qui réunit en fin de saison les huit meilleures joueuses de l'année, se déroulera en novembre à Indian Wells en Californie et non à Riyad où il devait initialement se jouer. La WTA l'a annoncé mercredi dans un communiqué.

Ce tournoi de clôture du circuit féminin, remporté en 2025 par l'actuelle deuxième joueuse mondiale Elena Rybakina, se disputait depuis 2024 dans la capitale saoudienne. Il devait y rester pour au moins trois ans.

Conflits au Moyen-Orient

«La WTA a demandé à relocaliser les Finales WTA. La Fédération saoudienne de tennis a accepté cette proposition, et les deux organisations se sont mises d'accord pour mettre un terme à l'accord», ont-elles commenté dans un communiqué.

Indian Wells accueille déjà en mars un tournoi Masters et WTA 1000, les épreuves les plus prestigieuses du tennis mondial après les tournois du Grand Chelem et le Masters.

Plusieurs événements sportifs prévus au Moyen-Orient ont été annulés ou reportés depuis le déclenchement de la guerre dans la région avec les bombardements israélo-américains contre l'Iran le 28 février dernier.