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Stoppée par Marta Kostyuk
Viktorija Golubic s'arrête au 3e tour

La Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 82) a cédé face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 15) au 3e tour de Roland-Garros. Malgré sa défaite 6-4 6-3, elle signe un tournoi réussi Porte d'Auteuil.
Publié: 13:06 heures
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Viktorija Golubic a été éliminée au 3e tour de Roland-Garros.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 82) a concédé une défaite logique face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, 15e mondiale. La Zurichoise s'est inclinée 6-4 6-3 en 1h40 au 3e tour de Roland-Garros vendredi.

La droitière de 33 ans a cependant tenu la dragée haute à une adversaire largement favorite, qui a remporté les tournois de Rouen et Madrid à la faveur de son invincibilité sur terre battue cette saison (14 victoires en 14 matches). Golubic a mené 3-2 service à suivre en première manche, avant de concéder le break à Kostuyk et de laisser filer la manche 6-4.

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Dans le 2e set, l'Ukrainienne a démarré pied au plancher pour mener 3-0, avant de gérer son avantage. Avec seulement 13 erreurs directes sur la partie, la Suissesse a rendu une belle copie, mais ses coups gagnants – 15 – ont été trop rares pour espérer renverser la favorite, elle qui n'a plus battu de membres du top 15 mondial depuis 2021.

Avec ce 3e tour, la Zurichoise a réalisé la meilleure performance de sa carrière sur la terre battue parisienne. Il s'agit également de sa meilleure performance en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2024.

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