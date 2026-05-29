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À seulement 17 ans
Moïse Kouame écrit déjà l'histoire à Roland-Garros

À 17 ans, Moïse Kouamé écrit l’histoire du tennis à Roland-Garros. Il est devenu le cinquième plus jeune joueur à atteindre le troisième tour du tournoi depuis le début de l’ère Open.
Publié: il y a 13 minutes
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Moïse Kouame est la sensation de ce Roland-Garros 2026.
Photo: Getty Images
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Davide Malinconico

Un Français fait actuellement vibrer le public parisien à Roland-Garros. Et il ne s’agit ni du Français le mieux classé du tournoi, Arthur Rinderknech (ATP 25), ni de l’icône Gaël Monfils (ATP 218), tous deux déjà éliminés.

Non, la sensation du moment se nomme Moïse Kouamé (ATP 318), 17 ans, et encore inconnu du grand public il y a une semaine. Le (très) jeune Français vit actuellement un véritable conte de fées. Lors de ses deux premiers matches à Roland-Garros, il a déjà marqué l’histoire.

Un adolescent écrit l'histoire

Mardi, pour ses débuts dans le tableau principal, il a créé la sensation en battant Marin Čilić (ATP 46), vainqueur de l’US Open 2014, en trois sets (7-6, 6-2, 6-1). Grâce à ce succès, il est devenu le plus jeune joueur de l’ère Open à battre un champion du Grand Chelem à Roland-Garros.

Et il ne s’est pas arrêté là. Jeudi, au deuxième tour, il a éliminé Adolfo Daniel Vallejo (ATP 71) après un combat épique de cinq sets (6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6) pour se qualifier au troisième tour. À 17 ans et deux mois, il devient ainsi le cinquième plus jeune joueur de l'ère Open à atteindre ce stade de la compétition à Paris.

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Le Français est pourtant passé tout près de l’élimination. Dans le cinquième set, il était mené 2-5 avant de renverser complètement la situation. Inspiré par son idole Novak Djokovic — «Je n’abandonne jamais et trouve toujours le moyen de gagner», détaille Moïse Kouame — et porté par un public en fusion, il a recollé avant de s’imposer au tie-break après 4 heures et 59 minutes de jeu.

La France attend le successeur de Yannick Noah

Le parcours de Moïse Kouame est d’autant plus impressionnant qu’il a commencé l’année à la 833e place mondiale. Il a disputé son premier tournoi ATP en février, à Open Sud de France, avant de décrocher sa première victoire sur le circuit principal à Miami, en mars.

Son succès contre Marin Čilić mardi au premier tour de Roland-Garros ne représentait que sa deuxième victoire sur le circuit ATP. Même si le tableau reste extrêmement relevé malgré l’élimination surprise du No 1 mondial Jannik Sinner, la France recommence à rêver. Le dernier Français à avoir remporté le simple messieurs à Roland-Garros reste Yannick Noah, vainqueur en 1983 face à Mats Wilander.

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