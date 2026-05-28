DE
FR

Créée par un designer valaisan
Naomi Osaka attire l'attention à Roland-Garros avec sa tenue extravagante

Naomi Osaka se fait encore remarquer! La star du tennis polarise l'attention à Roland-Garros avec une tenue extravagante - conçue par un Valaisan. Ce n'est pas la première fois que la Japonaise fait parler d'elle pour son habillement.
Publié: 16:44 heures
1/10
Naomi Osaka fait sensation à Roland-Garros avec une robe à franges dorée et bronze scintillante.
Photo: Sven Thomann
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide Malinconico

Naomi Osaka (28 ans, WTA 16) se rend-elle à un défilé de mode? Non: elle entre simplement sur les courts de Internationaux de France. Mais cette année, la star japonaise transforme littéralement la terre battue parisienne en podium.

Avant son entrée en lice victorieuse face à Laura Siegemund, Naomi Osaka a fait sensation en apparaissant vêtue d’une longue robe noire élégante descendant jusqu’au sol. Quelques instants plus tard, elle révélait sa véritable tenue de match: une robe bronze dorée aux franges scintillantes, imaginée par le créateur valaisan Kevin Germanier.

Le couturier suisse, admis l’an dernier dans le cercle très fermé de la haute couture parisienne, habille régulièrement des stars mondiales comme Beyoncé, Lady Gaga, Kristen Stewart ou Taylor Swift. 

Jeudi, lors de son succès au deuxième tour contre Donna Vekic sur le score de 7-6, 6-4, Naomi Osaka a remis ça. Elle est cette fois apparue dans le même style extravagant, agrémenté d’une jupe blanche qu’elle a retirée juste avant le début du match.

«Je ressemble à la Tour Eiffel qui scintille»

Après sa victoire inaugurale, Naomi Osaka savourait pleinement cette apparition remarquée: «Vous savez quand la Tour Eiffel scintille la nuit? J’ai l’impression de ressembler un peu à ça.»

Consultant pour Eurosport, la légende allemande Boris Becker a apprécié le spectacle: «Si ça lui plaît et que ça lui fait du bien, alors qu’elle le fasse.»

Son adversaire du premier tour, Laura Siegemund, s’est montrée nettement moins enthousiaste, tout en gardant un ton mesuré. «Moi, je viens ici pour jouer au tennis, pas pour faire un défilé de mode», a-t-elle expliqué sur Eurosport. «Mais si d’autres veulent en faire un, cela ne me dérange pas.»

L’Allemande précise toutefois que son problème ne concerne pas directement la robe de Naomi Osaka, mais plutôt l’interprétation des règles: «Aujourd’hui, dans les tournois, on surveille chaque seconde. Mais elle peut prendre une minute et demie pour se changer. Là, ça me pose un problème.»

La mode comme moyen d’expression

Ce n’est de loin pas la première fois que la quadruple vainqueure de Grand Chelem fait sensation par ses tenues. Ses apparitions extravagantes sont devenues au fil des années une véritable signature.

On se souvient notamment de son entrée à l’Open d'Australie en début d’année, lorsqu’elle était arrivée sur le court avec un long voile blanc, un large chapeau décoré de papillons et une ombrelle assortie. Lors de l’US Open 2024, elle avait également attiré tous les regards avec un immense nœud vert dans le dos.

Derrière ces choix vestimentaires se cache pourtant davantage qu’un simple goût du spectacle. Connue pour être plutôt réservée et discrète en public comme en conférence de presse, Osaka considère la mode comme un moyen de s’exprimer autrement.

«Je suis quelqu’un de très calme et je ne parle pas beaucoup», explique-t-elle. «Mais je peux m’exprimer à travers mes vêtements. Grâce aux couleurs, aux motifs et aux tissus, je peux faire autant de bruit que je veux.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus