Naomi Osaka se fait encore remarquer! La star du tennis polarise l'attention à Roland-Garros avec une tenue extravagante - conçue par un Valaisan. Ce n'est pas la première fois que la Japonaise fait parler d'elle pour son habillement.

Naomi Osaka attire l'attention à Roland-Garros avec sa tenue extravagante

Naomi Osaka attire l'attention à Roland-Garros avec sa tenue extravagante

Davide Malinconico

Naomi Osaka (28 ans, WTA 16) se rend-elle à un défilé de mode? Non: elle entre simplement sur les courts de Internationaux de France. Mais cette année, la star japonaise transforme littéralement la terre battue parisienne en podium.

Avant son entrée en lice victorieuse face à Laura Siegemund, Naomi Osaka a fait sensation en apparaissant vêtue d’une longue robe noire élégante descendant jusqu’au sol. Quelques instants plus tard, elle révélait sa véritable tenue de match: une robe bronze dorée aux franges scintillantes, imaginée par le créateur valaisan Kevin Germanier.

Le couturier suisse, admis l’an dernier dans le cercle très fermé de la haute couture parisienne, habille régulièrement des stars mondiales comme Beyoncé, Lady Gaga, Kristen Stewart ou Taylor Swift.

Jeudi, lors de son succès au deuxième tour contre Donna Vekic sur le score de 7-6, 6-4, Naomi Osaka a remis ça. Elle est cette fois apparue dans le même style extravagant, agrémenté d’une jupe blanche qu’elle a retirée juste avant le début du match.

«Je ressemble à la Tour Eiffel qui scintille»

Après sa victoire inaugurale, Naomi Osaka savourait pleinement cette apparition remarquée: «Vous savez quand la Tour Eiffel scintille la nuit? J’ai l’impression de ressembler un peu à ça.»

Consultant pour Eurosport, la légende allemande Boris Becker a apprécié le spectacle: «Si ça lui plaît et que ça lui fait du bien, alors qu’elle le fasse.»

Son adversaire du premier tour, Laura Siegemund, s’est montrée nettement moins enthousiaste, tout en gardant un ton mesuré. «Moi, je viens ici pour jouer au tennis, pas pour faire un défilé de mode», a-t-elle expliqué sur Eurosport. «Mais si d’autres veulent en faire un, cela ne me dérange pas.»

L’Allemande précise toutefois que son problème ne concerne pas directement la robe de Naomi Osaka, mais plutôt l’interprétation des règles: «Aujourd’hui, dans les tournois, on surveille chaque seconde. Mais elle peut prendre une minute et demie pour se changer. Là, ça me pose un problème.»

La mode comme moyen d’expression

Ce n’est de loin pas la première fois que la quadruple vainqueure de Grand Chelem fait sensation par ses tenues. Ses apparitions extravagantes sont devenues au fil des années une véritable signature.

On se souvient notamment de son entrée à l’Open d'Australie en début d’année, lorsqu’elle était arrivée sur le court avec un long voile blanc, un large chapeau décoré de papillons et une ombrelle assortie. Lors de l’US Open 2024, elle avait également attiré tous les regards avec un immense nœud vert dans le dos.

Derrière ces choix vestimentaires se cache pourtant davantage qu’un simple goût du spectacle. Connue pour être plutôt réservée et discrète en public comme en conférence de presse, Osaka considère la mode comme un moyen de s’exprimer autrement.

«Je suis quelqu’un de très calme et je ne parle pas beaucoup», explique-t-elle. «Mais je peux m’exprimer à travers mes vêtements. Grâce aux couleurs, aux motifs et aux tissus, je peux faire autant de bruit que je veux.»