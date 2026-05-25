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Djokovic, Nadal ou Federer
Les plus grands ont rendu hommage à Stan Wawrinka à Roland-Garros

Stan Wawrinka s'est incliné au premier tour de Roland-Garros. Après son dernier match à la Porte d'Auteuil, les organisateurs lui ont organisé un joli hommage.
Publié: il y a 15 minutes
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Stan Wawrinka s'est incliné au premier tour à Roland-Garros.
Photo: AFP
Blick Sport

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Stan Wawrinka qui, après chaque défaite ou presque, enchaîne les cérémonies d'adieu. Mercredi, c'est dans le Parc des Eaux-Vives de Genève qu'il a dit au revoir au public romand.

Cinq jours plus tard, c'est à Roland-Garros et après un revers face au lucky-loser néerlandais Jesper de Jong qu'il a dû à nouveau prendre le micro. Mais avant de parler, son adversaire lui a rendu hommage, expliquant que son entraîneur, Bas Van Bentum, avait lui-même joué face au Vaudois. Un souvenir qui n'a évidemment pas rajeuni le triple vainqueur en Grand Chelem.

Après le joli discours de son jeune adversaire, une vidéo a été montrée sur les écrans du court Simonne-Mathieu. Les organisateurs ont retracé les meilleurs moments de la carrière de «Stan the Man» à la Porte d'Auteuil, entre son titre en juniors en 2003 et celui chez les adultes, douze ans plus tard.

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Ému, Wawrinka a vu sa voix se briser à peine ses premiers mots prononcés. «Merci à vous, a-t-il tenté. Je n'ai pas envie de vous dire au revoir.» Et pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé ce lundi après-midi du côté de Paris. Tout comme à Genève, il a préféré rendre hommage au public, mais pas encore à ses proches. Il aura encore le temps de le faire d'ici à la fin de l'année.

Avant de recevoir un trophée composé de terre battue, Stan Wawrinka a eu le droit à une dernière vidéo. On peut y voir le meilleur joueur de tous les temps Novak Djokovic et la légende de la terre battue parisienne, Rafael Nadal. Les stars actuelles Jannik Sinner et Carlos Alcaraz y sont aussi allés de leurs mots, tout comme Gaël Monfils et Roger Federer. «Je n'oublierai jamais le moment de ta victoire à Roland-Garros», a souri, à travers l'écran, le tennisman bâlois.

Avant de définitivement dire adieu à la terre battue parisienne, le natif de Saint-Barthélémy s'est encore permis un petit tour d'honneur et une «ola» avec les fans français.

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