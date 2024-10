Antoine Bellier met fin avec effet immédiat à sa carrière. Le Genevois de 27 ans l'a annoncé vendredi sur ses réseaux sociaux, sans plus d'explications.

Antoine Bellier a annoncé la fin de sa carrière sportive Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

«Après 10 années passées sur le circuit professionnel, le moment est venu pour moi de ranger la raquette. Ce parcours a été passionnant; représenter mon pays en Coupe Davis et participer aux qualifications des 4 tournois du Grand Chelem m'ont offert des souvenirs inoubliables», écrit-il.

Actuellement 347e du classement ATP, Antoine Bellier s'est hissé jusqu'au 168e rang en avril 2023. Il n'a disputé au total que 13 matches de simple sur le circuit principal, y compris les quatre parties qu'il a jouées en Coupe Davis. Il avait notamment remporté un cinquième match décisif en Ouzbékistan en barrage en 2016.

«J’ai pu vivre pleinement ma passion»

Le gaucher a gagné deux titres sur le circuit Challenger, à San Luis Potosi en 2022 et à Ismaning à l'automne 2023. Il a signé son plus bel exploit en juin 2022, se hissant jusqu'en demi-finale du tournoi ATP 250 sur gazon de Majorque, en battant quatre top 100 - dont un top 20, Pablo Carreño Busta - au passage.

«A ma famille - mes parents et mes deux sœurs: merci d'avoir toujours été à mes côtés, à travers les victoires comme les moments plus difficiles. Grâce à vous, j’ai pu vivre pleinement ma passion», écrit encore Antoine Bellier. «Je me tourne désormais vers l’avenir, impatient de découvrir le prochain chapitre de ma vie», conclut-il.