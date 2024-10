Inter Milan: Yann Sommer va-t-il être poussé vers la sortie?

Blick Sport

L’Inter Milan s’apprête à vivre une révolution. Selon le «Corriere dello Sport», le fonds d’investissement américain Oaktree, propriétaire du club, envisage de rajeunir l’effectif tout en réduisant considérablement les coûts salariaux. Ce projet vise à libérer les «sénateurs» — les joueurs d’expérience aux salaires élevés — pour laisser place à de jeunes talents prometteurs. Dans cette logique, plusieurs noms emblématiques de l’équipe pourraient être poussés vers la sortie à la fin de la saison.

Parmi eux, le gardien suisse Yann Sommer est particulièrement concerné. Arrivé à l'Inter en 2023 pour pallier le départ d’André Onana, l’international suisse âgé de 35 ans fait partie des joueurs dont le contrat se termine en juin 2025. L’Inter dispose toutefois d’une option pour prolonger ce contrat jusqu’en 2026, mais le projet de rajeunissement du club pourrait remettre en question cette prolongation.

La stratégie d’Oaktree pour l’Inter Milan repose sur deux axes majeurs: réduire les coûts tout en maintenant un niveau de compétitivité élevé. Le club souhaite imiter l’Udinese, connu pour son approche axée sur la détection et la valorisation de jeunes talents à moindre coût, sans pour autant sacrifier les performances sportives. C’est ainsi que plusieurs joueurs historiques du club, qui pèsent lourd sur la masse salariale, se retrouvent en position délicate.

De Vrij, Acerbi, Darmian, Arnautovic et Correa, tous âgés de plus de 30 ans avec des contrats expirant en 2025, risquent de devoir quitter le club à la fin de la saison. Sommer, bien qu’ayant un palmarès international et une réputation solide, n’est pas à l’abri de ce vent de fraîcheur.

L’avenir du gardien bâlois de l’Inter pourrait donc dépendre de plusieurs facteurs. Son salaire, bien que non communiqué précisément, fait de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif, un critère qui pourrait jouer en sa défaveur dans cette stratégie de réduction des coûts. Néanmoins, l’option de prolongation de son contrat jusqu’en 2026 reste une possibilité, surtout si le club ne trouve pas de remplaçant adéquat à court terme.