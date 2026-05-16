Stan Wawrinka s'apprête à faire ses adieux au public romand

Cette semaine, Stan Wawrinka va participer pour la dernière fois au Gonet Geneva Open. Le Vaudois a parlé de son amour pour le public suisse en amont du tournoi au bout du Léman.

Matthias Davet Journaliste Blick

À vol d'oiseau, Saint-Barthélémy (VD) et Genève sont séparés d'une petite soixantaine de kilomètres. Depuis son village natal, Stan Wawrinka n'aurait mis qu'une petite heure en voiture (sans compter les bouchons) pour rejoindre le parc des Eaux-Vives, là où a lieu le Gonet Geneva Open depuis ce samedi.

D'emblée, le Vaudois le dit lui-même: «Je suis très heureux de revenir à Genève, à la maison, de retrouver le public suisse. Pour ma dernière année, c'était important de jouer les tournois en Suisse.» Après Genève, Stan Wawrinka prévoit de s'aligner à Gstaad (11-17 juillet) et à Bâle (24 octobre-1er novembre).

En bon représentant à croix blanche, le Vaudois ne fait aucune distinction entre les tournois où l'on parle français ou allemand. «Je ne fais pas la différence entre la Suisse romande ou alémanique, précise-t-il. Ce sont toujours les mêmes émotions lorsque je rentre sur un court dans notre pays, et c'est une chance de jouer ici.»

Deux titres à Genève

La terre battue des Eaux-Vives, Stan Wawrinka la connaît bien. Dans sa carrière, il a remporté à deux reprises le tournoi, en 2016 et en 2017. Au total et entre 2015 et 2019, il a participé cinq fois au rendez-vous au bout du Léman… avant de ne plus jamais y revenir. «J'ai toujours eu comme objectif d'être le meilleur joueur possible, de repousser mes limites et c'est pour cela que, dans le passé, il a fallu faire des choix», répond-il à propos de cette absence.

Cette année, il est bien présent pour sa tournée d'adieu, malgré avoir dû déclarer forfait lors des qualifications à Rome il y a dix jours. Samedi matin, c'est avec un bandage au bras droit que Stan Wawrinka s'est entraîné devant plusieurs fans qui n'attendaient qu'un selfie ou un autographe du triple vainqueur en Grand Chelem. «Ça, c'est la vieillesse et l'usure, se marre le joueur de 41 ans. Mais physiquement, ça va bien. Ça fait plusieurs jours que je peux bien m'entraîner.»

«Ces matches vont être difficiles»

Même s'il est au meilleur de sa forme, «Stan the man» sait que ses meilleures années sont derrière lui. Avec davantage de défaites que de victoires en 2026 (6-10), sa tournée d'adieux est peut-être bien plus courte que ce qu'il avait imaginé: «Ces matches en Suisse vont être difficiles, parce que j'ai toujours pu compter sur le public durant ma carrière et c'est important de donner le maximum.»

Par contre, quand il entre sur le court, le Vaudois n'a pas en tête d'éventuels au revoir. «J'aime gagner et j'ai encore envie de progresser, souligne-t-il. Même cette année, je joue avec le niveau que j'accepte d'avoir, mais l'envie de l'emporter est toujours là. Je ne suis pas là pour faire de la figuration.»

À Genève, c'est face au Chilien Alejandro Tabilo qu'il va débuter sa tournée d'adieux en Suisse, dans le parc feutré des Eaux-Vives. Il espère, évidemment, ne pas tirer un trait trop rapidement sur le tournoi du bout du Léman. Et le public souhaite aussi voir «Stan the man» le plus longtemps possible.