A une semaine du début du tournoi, la banque Gonet a annoncé la poursuite de son partenariat avec le Geneva Open. L'avenir est ainsi assuré jusqu'en 2030.

Encore une bonne nouvelle pour le Geneva Open

Encore une bonne nouvelle pour le Geneva Open

ATS Agence télégraphique suisse

L'avenir du Geneva Open est assuré jusqu'en 2030 au moins. Le sponsor-titre de l'ATP 250 - la Banque Gonet - et la société propriétaire du tournoi, Geneva Trophy Promotion Sàrl, prolongent leur collaboration jusqu'à cette date.

Les organisateurs du tournoi genevois ont annoncé la nouvelle mardi, à moins d'une semaine du début de l'édition 2026 (17-23 mai). La banque est depuis 2021 le sponsor-titre d'une épreuve qui se dispute sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives et qui a attiré de grands joueurs parmi lesquels Novak Djokovic, Andy Murray et Daniil Medvedev, mais aussi de bons joueurs suisses comme Roger Federer ou Stan Wawrinka qui y fera son retour cette année.