Encore une bonne nouvelle pour le Geneva Open

ATS Agence télégraphique suisse
L'avenir du Geneva Open est assuré jusqu'en 2030 au moins. Le sponsor-titre de l'ATP 250 - la Banque Gonet - et la société propriétaire du tournoi, Geneva Trophy Promotion Sàrl, prolongent leur collaboration jusqu'à cette date.
Les organisateurs du tournoi genevois ont annoncé la nouvelle mardi, à moins d'une semaine du début de l'édition 2026 (17-23 mai). La banque est depuis 2021 le sponsor-titre d'une épreuve qui se dispute sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives et qui a attiré de grands joueurs parmi lesquels Novak Djokovic, Andy Murray et Daniil Medvedev, mais aussi de bons joueurs suisses comme Roger Federer ou Stan Wawrinka qui y fera son retour cette année.
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