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Du lourd aux Eaux-Vives!
Une entrée en matière compliquée pour Stan Wawrinka à Genève

Stan Wawrinka (ATP 125) va-t-il réussi à passer le premier tour à Genève? Le Vaudois a hérité d'un adversaire difficile à manoeuvrer pour son entrée en lice aux Eaux-Vives. Remporter sa confrontation serait un exploit.
Publié: 20:46 heures
Stan Wawrinka devra élever son niveau de jeu sur terre battue s'il entend s'imposer au premier tour à Genève.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka (ATP 125) a hérité d'un adversaire difficile à manoeuvrer pour son entrée en lice au Geneva Open. Le Vaudois de 41 ans affrontera Alejandro Tabilo (ATP 35) au premier tour de l'ATP 250.

Les deux hommes ont déjà été opposés une fois, sur la terre battue de Monte-Carlo en 2025. Alejandro Tabilo, tête de série no 7 du tableau cette année à Genève, s'était alors imposé 1-6 7-5 7-5. Et le Chilien tient la forme, avec un titre cueilli début mai dans le Challenger d'Aix-en-Provence.

Sacré en 2016 et en 2017 dans le Parc des Eaux-Vives, Stan Wawrinka est le seul Suisse admis directement dans le tableau principal. Le Genevois Kilian Feldbausch (ATP 355) et le Bâlois Henry Bernet (ATP 480), vainqueur de l'Open d'Australie chez les juniors en 2025, tenteront quant à eux leur chance lors des qualifications.

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