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Direction les quarts
Jil Teichmann retrouve de sa superbe à Rabat

Jil Teichmann s'est qualifiée mercredi pour les quarts de finale du tournoi de Rabat. Elle a dominé l'Américaine Alycia Parks en deux sets. De bon augure avant Roland-Garros.
Publié: il y a 20 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Jil Teichmann (WTA 207) reprend des couleurs. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Rabat en battant 6-3 6-4 l'Américaine Alycia Parks (WTA 80).

La Seelandaise, qui avait mis fin à sa saison 2025 au début de l'automne dernier en évoquant une grosse fatigue, a cueilli mercredi son deuxième succès sur le circuit WTA en neuf mois, deux jours après sa victoire au 1er tour. Elle a maîtrisé les jeux de service de l'Américaine, dont les quatre aces n'ont pas suffi, en réalisant le break décisif pour se détacher à 5-4 en deuxième manche.

Bénéficiant d'un classement protégé, Jil Teichmann est qualifiée pour le tableau principal de Roland-Garros, qui débute dimanche. Elle jouera son quart de Rabat contre la Marocaine Yasmine Kabbaj (WTA 334), contre laquelle elle aura toutes ses chances de rallier le dernier carré.

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