Jil Teichmann franchi le premier tour à Cleveland

Une belle victoire pour Jil Teichmann.
Photo: YOAN VALAT
ATS Agence télégraphique suisse
La Suissesse âgée de 28 ans a connu des difficultés au service, mais elle a bien compensé dans le jeu. Jil Teichmann effectue son retour un mois après sa finale perdue à Iasi. Elle peut s'aligner dans l'Ohio sans pression, car elle est assurée d'avoir une place dans le tableau principal de l'US Open.
