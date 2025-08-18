DE
Exploit face à Lois Boisson
Jil Teichmann franchi le premier tour à Cleveland

Jil Teichmann (WTA 83) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 250 de Cleveland. La Seelandaise a battu la Française Lois Boisson (WTA 47), tête de série no 5, en trois manches, 6-4 1-6 6-4, et 2h20.
Une belle victoire pour Jil Teichmann.
Photo: YOAN VALAT
ATS Agence télégraphique suisse

La Suissesse âgée de 28 ans a connu des difficultés au service, mais elle a bien compensé dans le jeu. Jil Teichmann effectue son retour un mois après sa finale perdue à Iasi. Elle peut s'aligner dans l'Ohio sans pression, car elle est assurée d'avoir une place dans le tableau principal de l'US Open.

