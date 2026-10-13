DE
FR

Le nouveau roi du tennis
Alexander Zverev va détrôner Jannik Sinner et entrer dans l’histoire

Alexander Zverev est en passe de terminer pour la première fois une saison au sommet du classement ATP. L’Allemand pourrait également battre deux records, dont celui du joueur le plus âgé à réussir cet exploit.
Publié: il y a 43 minutes
1/5
Alexander Zverev, le nouveau numéro un mondial du tennis.
Photo: imago/Hasenkopf

En bref

  • Alexander Zverev s’apprête à terminer la saison au premier rang mondial
  • Carlos Alcaraz ne peut plus le rattraper après son élimination à Shanghai
  • Il sera le premier Allemand à finir l’année numéro un et le joueur le plus âgé à atteindre ce sommet pour la première fois
20398918 AuthorPlaceholder.png
Fabienne Kleinhenz

Alexander Zverev travaille depuis longtemps pour atteindre ce sommet. Son grand rêve est désormais sur le point de devenir réalité: l’Allemand devrait terminer pour la première fois une saison au premier rang mondial. Le numéro un actuel du classement ATP, Jannik Sinner, a annoncé la semaine dernière qu’il mettait un terme à sa saison en raison d’une blessure. Avec les points que l’Italien ne pourra pas défendre, Alexander Zverev est désormais en excellente position pour prendre la tête du classement.

Le coup de pouce décisif est venu de l’élimination surprise de Carlos Alcaraz, le dernier concurrent encore en mesure de contester la première place à l’Allemand. L’Espagnol s’est incliné au troisième tour du Masters de Shanghai face au Belge Zizou Bergs, particulièrement inspiré, en deux sets (5-7, 6-7 [4-7]). Cette défaite compromet définitivement les chances de Carlos Alcaraz de terminer l’année au sommet du classement. Il ne peut désormais plus rattraper Alexander Zverev.

La question n’est donc plus de savoir si Alexander Zverev deviendra numéro un mondial en fin de saison, mais quand. Il pourrait prendre la tête dès novembre, selon ses résultats à Shanghai et à Vienne. Au plus tard à la fin de l’année, il devrait dépasser Jannik Sinner, qui perdra 2500 points lors du Masters de Paris et des ATP Finals de Turin, où il défend ses titres. Pour Alexander Zverev, cette première place représenterait une double performance. Il deviendrait le 30e joueur à atteindre le sommet du classement ATP depuis sa création, tout en égalant deux records.

Le premier numéro un allemand depuis Boris Becker

Alexander Zverev deviendrait seulement le deuxième joueur allemand à atteindre la première place mondiale. Avant lui, seul Boris Becker y est parvenu. L’ancien champion a occupé le sommet du classement pendant douze semaines au total en 1991. Chez les femmes, Steffi Graf a, elle, passé 377 semaines au premier rang mondial.

A lire aussi
Blessé au genou, Jannik Sinner met fin à sa saison.
Détroné par Alexander Zverev?
Jannik Sinner contraint de mettre un terme à sa saison
AFP_D27Q6CR.jpg
Il fait chuter le no 2 mondial
Novak Djokovic s'offre Alexander Zverev et se hisse en demies à Pékin

Alexander Zverev réaliserait toutefois une première dans le tennis masculin allemand: il deviendrait le premier joueur allemand de l’histoire à terminer une saison à la première place mondiale.

Un record de précocité… à 29 ans

Un autre record, détenu par Andre Agassi, pourrait également tomber. Le 23 novembre, date à laquelle l’ATP doit publier son classement de fin d’année, Alexander Zverev aura 29 ans et 217 jours. Il deviendrait ainsi le joueur le plus âgé de l’histoire à terminer pour la première fois une saison au sommet du classement mondial. Il devancerait Andre Agassi de trois jours, lui qui avait réalisé cette performance en 1999, et Andy Murray de vingt jours, en 2016.

Alexander Zverev aborde la fin de saison avec confiance, notamment en vue des ATP Finals de Turin. «C’était une saison fantastique pour moi, avec mes victoires à Paris et à New York. Savoir que je terminerai l’année au sommet du classement mondial est un rêve devenu réalité», déclare-t-il.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus