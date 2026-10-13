Alexander Zverev est en passe de terminer pour la première fois une saison au sommet du classement ATP. L’Allemand pourrait également battre deux records, dont celui du joueur le plus âgé à réussir cet exploit.

En bref Alexander Zverev s’apprête à terminer la saison au premier rang mondial

Carlos Alcaraz ne peut plus le rattraper après son élimination à Shanghai

Il sera le premier Allemand à finir l’année numéro un et le joueur le plus âgé à atteindre ce sommet pour la première fois

Fabienne Kleinhenz

Alexander Zverev travaille depuis longtemps pour atteindre ce sommet. Son grand rêve est désormais sur le point de devenir réalité: l’Allemand devrait terminer pour la première fois une saison au premier rang mondial. Le numéro un actuel du classement ATP, Jannik Sinner, a annoncé la semaine dernière qu’il mettait un terme à sa saison en raison d’une blessure. Avec les points que l’Italien ne pourra pas défendre, Alexander Zverev est désormais en excellente position pour prendre la tête du classement.

Le coup de pouce décisif est venu de l’élimination surprise de Carlos Alcaraz, le dernier concurrent encore en mesure de contester la première place à l’Allemand. L’Espagnol s’est incliné au troisième tour du Masters de Shanghai face au Belge Zizou Bergs, particulièrement inspiré, en deux sets (5-7, 6-7 [4-7]). Cette défaite compromet définitivement les chances de Carlos Alcaraz de terminer l’année au sommet du classement. Il ne peut désormais plus rattraper Alexander Zverev.

La question n’est donc plus de savoir si Alexander Zverev deviendra numéro un mondial en fin de saison, mais quand. Il pourrait prendre la tête dès novembre, selon ses résultats à Shanghai et à Vienne. Au plus tard à la fin de l’année, il devrait dépasser Jannik Sinner, qui perdra 2500 points lors du Masters de Paris et des ATP Finals de Turin, où il défend ses titres. Pour Alexander Zverev, cette première place représenterait une double performance. Il deviendrait le 30e joueur à atteindre le sommet du classement ATP depuis sa création, tout en égalant deux records.

Le premier numéro un allemand depuis Boris Becker

Alexander Zverev deviendrait seulement le deuxième joueur allemand à atteindre la première place mondiale. Avant lui, seul Boris Becker y est parvenu. L’ancien champion a occupé le sommet du classement pendant douze semaines au total en 1991. Chez les femmes, Steffi Graf a, elle, passé 377 semaines au premier rang mondial.

Alexander Zverev réaliserait toutefois une première dans le tennis masculin allemand: il deviendrait le premier joueur allemand de l’histoire à terminer une saison à la première place mondiale.

Un record de précocité… à 29 ans

Un autre record, détenu par Andre Agassi, pourrait également tomber. Le 23 novembre, date à laquelle l’ATP doit publier son classement de fin d’année, Alexander Zverev aura 29 ans et 217 jours. Il deviendrait ainsi le joueur le plus âgé de l’histoire à terminer pour la première fois une saison au sommet du classement mondial. Il devancerait Andre Agassi de trois jours, lui qui avait réalisé cette performance en 1999, et Andy Murray de vingt jours, en 2016.

Alexander Zverev aborde la fin de saison avec confiance, notamment en vue des ATP Finals de Turin. «C’était une saison fantastique pour moi, avec mes victoires à Paris et à New York. Savoir que je terminerai l’année au sommet du classement mondial est un rêve devenu réalité», déclare-t-il.