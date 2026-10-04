Novak Djokovic s'offre Alexander Zverev et se hisse en demies à Pékin

ATS Agence télégraphique suisse
Novak Djokovic, 39 ans, s'est offert dimanche une victoire (4-6 6-4 6-4) face au no 2 mondial, Alexander Zverev, de dix ans son cadet. Ceci pour rejoindre les demi-finales du tournoi ATP 500 de Pékin.
Le vainqueur de 24 titres du Grand Chelem, désormais no 11 mondial, ne partait pourtant pas favori face à l'Allemand, vainqueur de ses deux premiers Majeurs cette saison (Roland-Garros et l'US Open) et en quête de la place de no 1 mondial.
Djokovic sera opposé en demie au Russe Daniil Medvedev (no 6), vainqueur de l'Argentin Francisco Cerundolo 7-6 (7/4) 6-3.
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