Sinner beendet Saison – Weg frei für Zverev zur Nummer 1?

Jannik Sinner beendet seine Saison 2026 wegen anhaltender Kniebeschwerden vorzeitig. Die Weltnummer 1 verpasst Shanghai, Paris und die ATP Finals – und muss den Tennis-Thron wohl bald räumen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sinner, der Weltranglisten Erster, beendet wegen Knieproblemen die Saison.

Er verpasst Shanghai, Paris und die ATP Finals in Turin.

Zverev kann Nummer 1 werden; Alcaraz bräuchte fast alles.

Fabienne Kleinhenz

Tennis-Hammer am Dienstag: «Ich habe gemeinsam mit den Ärzten beschlossen, dass ich eine Behandlung für mein Knie benötige. Das bedeutet, dass die Saison 2026 offiziell vorbei ist.»

Mit dieser Nachricht zieht Jannik Sinner (25) via Instagram einen Schlussstrich hinter die aktuelle Spielzeit. Er verpasst damit nicht nur die Master-Turniere in Shanghai und Paris, sondern auch die ATP Finals in Turin.

Sinners Entscheidung hat weitreichende Folgen für die Tenniswelt – speziell aber für seine Verfolger.

Zverev – oder am Ende gar Alcaraz?

Aktuell führt Sinner mit 11'000 Punkten noch das ATP-Ranking der Herren an. Dahinter liegt Alexander Zverev (29) mit 9'720 Punkten. Ein Sprung an die Spitze ist für den Deutschen nun plötzlich zum Greifen nah.

Der junge Italiener kann seine enormen Vorjahreserfolge aus dem Spätherbst (u.a. den Titel bei den ATP Finals) nicht verteidigen — diese Zähler verfallen zum Jahresende ersatzlos. Damit wird der Weg frei für Zverev, der damit ordentlich Punkte aufholen kann. Klar ist: Sinner wird per Jahresende auf 7950 Punkte zurückfallen, Zverev wird bei mindestens 8760 Punkten stehen.

Der einzige Spieler, der Zverev die Nummer 1 noch streitig machen kann, ist der Spanier Carlos Alcaraz (23). Er müsste jedoch praktisch alle anstehenden Spiele bis Ende der Saison gewinnen, um an die Weltranglisten-Spitze zu stürmen. Das Szenario mit Zverev als Leader am Ende des Jahres ist daher wesentlich realistischer.

Damit wäre Zverev der zweite Deutsche auf dem Tennis-Thron der Weltrangliste nach Boris Becker (58) im Jahr 1991. Letzterer war damals zwölf Wochen auf der Eins.