Ramona Bieri Redaktorin Sport

Endstation 3. Runde für Belinda Bencic (29, WTA 12). Sie verliert beim WTA-1000-Turnier in Peking (China) gegen die Amerikanerin Ann Li (26, WTA 30) in zwei Sätzen 4:6, 3:6. Damit ist auch die letzte Schweizerin ausgeschieden.

Schon der Start in die Partie misslingt der Schweizerin. Gleich ihr erstes Aufschlagspiel muss sie abgeben, gerät 1:4 in Rücklage. Doch dann setzt Bencic zum Steigerungslauf an, kann den Durchgang zum 4:4 ausgleichen. Kurz darauf erspielt sich Li ihre zweite Breakchance und damit die Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Und das gelingt der Amerikanerin – weil Bencic ein Vorstoss ans Netz misslingt. Sie schlägt den Ball auf ihre Gegnerin, die ihn so zurückbringt, dass Bencic keine passende Antwort mehr liefern kann.

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Auch im zweiten Satz kassiert Bencic früh ein Break, dieses Mal zum 1:3. Eine Reaktion bleibt aus, sie kann sich keine weitere Breakchance erspielen. Nach 79 Minuten verwertet Li ihren ersten Matchball. Damit verliert Bencic auch ihr zweites Duell mit der Amerikanerin. Schon 2025 musste sie sich in zwei Sätzen geschlagen geben – in der Startrunde der US Open.