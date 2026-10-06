Blessé au genou droit, Jannik Sinner ne rejouera plus en 2026. Le no 1 mondial doit suivre un traitement et laisse une belle opportunité à Alexander Zverev de prendre sa place.

Jannik Sinner contraint de mettre un terme à sa saison

Jannik Sinner contraint de mettre un terme à sa saison

ATS Agence télégraphique suisse

L'Italien Jannik Sinner, no 1 mondial et absent du circuit ATP depuis son titre à Wimbledon mi-juillet, ne rejouera pas en 2026 en raison de sa blessure au genou droit. Son entourage a annoncé la nouvelle mardi.

«Sur les conseils de son équipe médicale, Jannik Sinner va suivre un traitement pour une inflammation au genou. La décision a été prise d'effectuer ce traitement maintenant afin de donner à Jannik le temps nécessaire pour récupérer avant de commencer la préparation pour 2027. Par conséquent, Jannik ne pourra plus participer à des compétitions pendant la saison 2026», indique le communiqué.

Détroné par Alexander Zverev?

Alexander Zverev a donc le champ libre pour s'emparer pour la première fois de la place de no 1 mondial. L'Allemand compte 1280 points de moins que l'Italien, qui en aurait eu 3000 à défendre jusqu'à la fin de la saison.